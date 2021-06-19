رسميا .. برشلونة يتعاقد مع النجم الهولندي ممفيس ديباي

أعلن نادي برشلونة، منذ قليل عن تعاقده مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي السابق، لينضم إلى صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

و نشر برشلونة فيديو للإعلان عن صفقة ديباي وكتب عليه "قلب الأسد".

وانتهى عقد ديباي مع ليون بنهاية هذا الموسم، وقد كان هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن وجود رونالد كومان في تدريب برشلونة حسم قراره بالانضمام إلى العملاق الكتالوني.

وشارك ديباي مع ليون في الموسم المنقضي بواقع 40 مباراة سجل من خلالها 22 هدفًا وصنع 12 هدفًا حاسمًا.

يذكر أن برشلونة، حسم 3 صفقات مؤخرا، بشكل رسمي، وهم ثنائي مانشستر يونايتد سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا ( انتقال حر)، والبرازيلي إيمرسون نجم ريال بيتيس لمدة 3 مواسم .