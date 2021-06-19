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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقاش ساخن بين ضيوف عزة مصطفى حول «القايمة».. فيديو

نقاش ساخن بين ضيوف
نقاش ساخن بين ضيوف عزة مصطفى حول «القايمة»

دار نقاش ساخن ، بين المحامية مها ابو بكر، والمحامي ياسر سيد أحمد، ضيفا الإعلامية عزة مصطفى، أثناء الحديث عن  قائمة المنقولات الزوجية، وذلك أثناء استضافتهما في حلقة اليوم من برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

وقالت المحامية مها أبو بكر، إن قائمة المنقولات الزوجية  تعتبر اختراع مصري، مضيفة:" القائمة هي أفضل الحلول وآخر ورقة لضمان حق الزوجة في حالة الطلاق من الزوج".

 

وأضافت مها أبو بكر:" القائمة تضمن حق الزوجة وحق أبنائها في حال الطلاق من الزوج من أجل ضمان توفير حياة طبيعية لأبنائها ".

 

وتابعت مها ابو بكر :" السيدة بدأت تتعرض الظلم بعدما تم البدء في أخذ حقها الشرعي وهو المهر واستبداله بقائمة المنقولات الزوجية".

 

ومن جانبه قال المحامي ياسر سيد أحمد ، إن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر المهر الخاص بالزوجة، مضيفا:"  وتم تطوير فكرة المهر إلى قائمة المنقولات الزوجية التي يوقع عليها الزوج ".

 

وأضاف ياسر سيد أحمد :" في  الوقت الحالي يشارك والد الزوجة في تجهيز منزل بيتها وبالتالي يقوم الزوج بالتوقيع  على قائمة منقولات زوجية لضمان حقوق الزوجة ، وفي بعض الأحيان يتم استخدام ملف القائمة بطريقة سيئة وسياسية لـ لي ذراع  الزوج في حال رغبة الزوجة في الطلاق ".

 

وتابع ياسر سيد أحمد :"  المهر عُرف وفي بعض حالات الزواج يكون المهر عبارة عن أموال وفي بعض الأحيان يكون المهر عبارة عن تجهيز بيت الزوجية بشكل مشترك بين الزوج والزوجة، ويجب كتابة القائمة على أنها مهر للزوجة وليس بمفهوم القائمة المنقولات الزوجية ".
 

القائمة المنقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجية عزة مصطفي اخبار التوك شو

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