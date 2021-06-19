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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور ينتهي من تنفيذ أغنية جديدة

تامر عاشور
تامر عاشور

أعلن الفنان تامر عاشور، إنتهائه من تنفيذ أغنية جديدة، وشوق جمهوره لـ ميعاد طرحها.

 

كتب تامر عاشور، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "إمبارح انتهيت من تنفيذ أغنية جديدة وقريب جدا هعلن عن ميعاد نزولها ..وميعاد نزول الألبوم .. تفتكروا الأغنية الجديدة هتبقى عاملة إزاي ؟".

 

وكان الفنان تامر عاشور، حل يوم الخميس، ضيف برنامج "أجمد7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، ليتحدث عن اعمال الغنائية الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة.

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اليوم.. تامر عاشور ضيف أجمد7 مع جيهان عبد الله

وكشف "عاشور"، عن اتجاهه الفترة الأخيرة لتقديم عدة أغان منفردة بدلاً من ألبوم كامل، وهل يستمر في ذلك أم سيعود للألبوم الكامل، كما يرد "عاشور" علي سوء التفاهم الذي حدث معه خلال شهر رمضان الكريم عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخصوص ظهوره مع فتاة مصابة بالسرطان واعتقد البعض انه يسخر منها، ويوضح الحقيقة كاملة.

يذكر أن برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، يذاع من الاحد للخميس، أسبوعياً عبر اذاعة "نجوم أف.إم" وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله.

تامر عاشور الفنان تامر عاشور أجمد7 الساعة 7 نجوم إف إم جيهان عبد الله

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