الشاعر السيد بدوي يشارك في معرض الكتاب بديوان «سبع سكرات»

يشارك الشاعر الشاب السيد بدوي حسن في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الجديدة المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري، بديوان شعر عامية بعنوان «سَبَع سَكَرات» الصادر عن دار إبهار للنشر والتوزيع.

ويذكر الشاعر السيد بدوي، إنه تعلم الشعر من والده الذي كان ينشد السير من التراث القديم كسيرة أبو زيد الهلالي ومواويل الفلكلور الشعبي وغيرها، وكان يحرص على سماعها منه وتعلق بها وقتها منذ الصغر.

وأشار إلى أن الديوان يحكي عن الموضوعات الرومانسية والاجتماعية في صعيد مصر، ومكون من ٢٢ قصيدة عامية، أول قصيدة يعاتب بها قطه المسمي "سُكَّر" لأنه يوما ما سيهجره لصحبة قطة أخري ..



مسيرك برضو يا سكر تمط في ريقك

تلوف علي قطة تشبهلك

تقولي هتبقي من أهلك

هتمشي تشق ف طريقك ..



وصولا إلي أخر قصيدة التي يناشد فيها " أخر صاحبة قصيدة في حياته " والمسماه بهذا الأسم .

وجاء على غلاف الديوان:

ومهما أحوم

بتيجي هموم

تشل براحي

أنا طير ومنتوف ريشه

أنا شيخ باعوه دراويشه

بلا مقامات ولا حرمات

أنا الحي وبرضو هموت

أنا فتوة بدون قوة ولا نبوت

الشاعر السيد بدوي حسن، سوهاجي حاصل على ليسانس آداب وتربية لغة عربية، نشأ منذ الصغر في الشعر الذي نبت في أذنه على لسان والده من التراث والسير القديمة فتعلق بالشعر وأتقن الفصحى وبرز في العامية.