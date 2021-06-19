عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشاعر السيد بدوي يشارك في معرض الكتاب بديوان «سبع سكرات»

صدى البلد

يشارك الشاعر الشاب السيد بدوي حسن في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الجديدة المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري، بديوان شعر عامية بعنوان «سَبَع سَكَرات» الصادر عن دار إبهار للنشر والتوزيع.

 

ويذكر الشاعر السيد بدوي، إنه تعلم الشعر من والده الذي كان ينشد السير من التراث القديم كسيرة أبو زيد الهلالي ومواويل الفلكلور الشعبي وغيرها، وكان يحرص على سماعها منه وتعلق بها وقتها منذ الصغر.

 

وأشار إلى أن الديوان يحكي عن الموضوعات الرومانسية والاجتماعية في صعيد مصر، ومكون من ٢٢ قصيدة عامية، أول قصيدة يعاتب بها قطه المسمي "سُكَّر" لأنه يوما ما سيهجره لصحبة قطة أخري ..


مسيرك برضو يا سكر تمط في ريقك
تلوف علي قطة تشبهلك
تقولي هتبقي من أهلك 
هتمشي تشق ف طريقك .. 


وصولا إلي أخر قصيدة التي يناشد فيها " أخر صاحبة قصيدة في حياته " والمسماه بهذا الأسم .

 

وجاء على غلاف الديوان: 
ومهما أحوم
بتيجي هموم
تشل براحي
أنا طير ومنتوف ريشه
أنا شيخ باعوه دراويشه
بلا مقامات ولا حرمات
أنا الحي وبرضو هموت
أنا فتوة بدون قوة ولا نبوت

 

 

الشاعر السيد بدوي حسن، سوهاجي حاصل على ليسانس آداب وتربية لغة عربية، نشأ منذ الصغر في الشعر الذي نبت في أذنه على لسان والده من التراث والسير القديمة فتعلق بالشعر وأتقن الفصحى وبرز في العامية.

الشاعر الشاب السيد بدوي حسن شعر العامية ديوان سبع سكرات دار ابهار اخبار معرض الكتاب

ترشيحاتنا

أحرزه محمد الشريف.. إلغاء هدفا لـ الأهلي في شباك الترجي بداعي التسلل

الدولار يستقر في البنوك للأسبوع الثاني.. اعرف الأسعار

تدمير 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

رسالة توضيحية عاجلة من أستاذ سموم بـ طب القاهرة عن الفطر الأسود

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي بعد 20 دقيقة

الوزير: الافتتاح الرسمي للقطار الكهربائي أكتوبر المقبل ونسبة التنفيذ وصلت 88%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انطلاق مباراة الأهلي والترجي بعد توقف ساعة بسبب الشغب

بسبب الغاز المسيل والاشتباكات.. قرار عاجل من حكم مباراة الأهلي والترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

مصدر أمنى يكشف حقيقة "شبح الإسماعيلية"

تأجيل أو إلغاء.. هاني حتحوت يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والترجي

تأخير مباراة الأهلي والترجي نصف ساعة بسبب شغب الجماهير

الأعلى للجامعات يعلن النظام الجديد للدراسة وقواعد تنسيق القبول للعام الدراسي القادم

السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات المنزلية والمدن الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ