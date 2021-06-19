أسباب الكرش الهرموني ونصائح للتخلص من الدهون الزائدة .. فيديو

قالت نهال حافظ أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك عوامل مشتركة تتسبب في ظهور الكرش الهرموني لدى الرجل والمرأة ومنها ارتفاع معدلات التوتر والقلق وقصور الغدة الدرقية التي تؤدي إلى حدوث خلل في الهرمونات.

وأضافت «حافظ» في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج «حلو الكلام» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يختلف خلل الهرمونات لدى المرأة عن الرجل، وفي حالة الرجل يعاني من الكرش الهرموني نتيجة خلل في هرمون الذكورة التستوستيرون، وفي حالة المرأة تعاني من الكرش الهرموني نتيجة خلل في هرمونات الأنوثة بعد انقطاع الدورة الشهرية للمرأة، والجسم يخزن الدهون في منطقة الرجل والبطن مما يؤدي إلى ظهور الكرش الهرموني .

وأشارت إلى أن لو عانى أحد من مشكلة هرمونية عليه أن يتابع مع طبيب مختص من أجل حل مشكلة خلل الهرمونات قبل البدء في اتباع نظام غذائي للتخلص من الكرش الهرموني، مضيفة أن الكرش الهرموني يحدث نتيجة خلل في الهرمونات وليس التغذية السيئة فقط.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه مع قدوم أي حالة تعاني الكرش الهرموني نقوم بإجراء مجموعة من الفحوصات للتعرف على نسبة الدهون في منطقة البطن، مضيفة أنه قد تعاني المرأة من الكرش الهرموني نتيجة معاناتها من تكيس المبيض ووجود خلل في الدورة الشهرية.

وقدمت نهال حافظ أخصائية التغذية العلاجية، نصائح هامة منها ضرورة تناول أكل صحي بعيدا عن النشويات والسكريات للحفاظ على عدم ارتفاع الأنسولين، وبالتالي عدم الإحساس بالجوع.