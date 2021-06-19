يورو 2020 .. ألمانيا تقتل البرتغال بالهدف الثالث لـ كاي هافرتس

سجل منتخب ألمانيا الهدف الثالث في شباك المنتخب البرتغالي، باللقاء الذي يلعب حاليا على ملعب “أليانز أرينا” في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، بـ يورو 2020.

وجاء الهدف الثالث من مجهود فردي من روبن جوسينس في إختراق الدفاعات البرتغالية داخل منطقة الجزاء أنهاها بتمريرة أرضية بإتجاه زميله كاي هافرتس أمام المرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضعها داخل الشباك.

وجاء الهدف الأول من هجمة مرتدة سريعة للمنتخب البرتغالي بمجموعة من التمريرات المتردجة من الخلف للأمام أنهاها ديوجو جوتا بتمريرة بينية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريستيانو رونالدو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وجاء هدف التعادل بالدقيقة 35، بعد مجهود فردي مميز من جوشوا كيميش في اختراق دفاعات المنتخب البرتغالي أنهاه بتمريرة بينية لكاي هافرتس الذي سدد كرة متقنة داخل الشباك.

وسجل ألمانيا الهدقف الثاني بعدها بأربعة دقائق من هجمة منظمة من لاعبي المنتخب الألماني على حدود منطقة الجزاء بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جوشوا كيميش بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها رافائيل جيريرو بشكل غريب ووضع الكرة داخل شباك الحارس روي باتريسيو.