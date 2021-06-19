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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. برامج جديدة لأول مرة بمصر في تربية عين شمس

طلاب
طلاب

كشفت الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلي أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022  بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لأول مرة في مصر.

 

وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن شروط القبول للطلاب هي كالآتي:

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1_ أن يكون مستوفيا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 
2_ أن يكون متفرغا للدراسة بالكلية 
3_ أن يجتاز الطالب مستوى اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس 
4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية لممارسة مهنة التدريس 
5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج 
6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة أولى .

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"اصنع الفرق ونبذ الإساءة".. حملة ضد التنمر المدرسي بكلية الدراسات العليا في جامعة عين شمس

 

وأشار الدكتور ماجد إلى أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الإنجليزية، مشيرا إلي مميزات الدراسة بالكلية تتضمن:

1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
2_ الكلية الأولى في تقديم البرنامج في مصر 
3_ بعد التخرج يكون الطالب معلم stem وهو تخصص نادر في مصر 
4_ يكون الخريج قادرا على التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية 
5_ منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.


وأكد عميد كلية التربية إنه يوجد شرطين فقط للتشعيب:
1_ تكون الاولوية لخريجي مدارس ستيم 
2_ يتم التشعيب وفقا للإجراءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وبأعداد تتناسب وإمكانات الكلية وإعداد هيئة التدريس والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب على البرامج من قبل الطلاب.

 

الجدير بالذكر أعلن  مركز التطوير الجامعي بجامعة عين شمس عن بدء الحجز لبرنامج التأهيل التربوي بكلية التربية، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المركز .


ويستهدف البرنامج الذي يعقد عن بعد ( online )  المعلمين غير التربويين من غير خريجي كلية التربية ومعلمي المدارس الخاصة والدولية ومعلمي المدارس الفنيه الصناعيه والتجاريه.


وأكدت الدكتورة  زينب محمد حسن خليفة المدير التنفيذي للمركز، أن برنامج التأهيل التربوي بمركز التطوير التعليم الجامعي يعد من البرامج الرائدة التي تقدمها كلية التربية لدعم التنمية المهنية للمعلمين وتنمية قدراتهم  بشكل مستمر واكسابهم مهارات التعليم عن بعد و مواكبة تغيرات العصر وذلك في إطار جهود الكلية الداعمة للمجتمع المصري للنهوض بمستوي التعليم بالمدارس.


وأوضحت أن البرنامج سيتم تنفيذه أونلاين من خلال تطبيق ( zoom ) بواقع 100 ساعة تدريبية لمدة 8 أيام، ويتبعها 8 أيام للأنشطة التدريبية يقدمها المتدرب على منصة  (moodle ) الخاصة بالمركز حيث يقوم نخبه من اساتذه كليه التربيه بتقديم المعارف والمهارات الخاصة بالبرنامج التدريبي.


وأضافت أ.د. زينب محمد حسن خليفه، أنه سيتم في بداية الدورة تقديم شرحا تفصيليا للمتدربين حول استعمال المنصه وتطبيق  zoom، ويحصل المتدرب بعد اجتيازه الامتحان الالكتروني الشامل لمحتويات البرنامج علي شهاده من كلية التربية جامعة عين شمس والتى من الممكن توثيقها من الخارجيه المصريه مما يتيح له القبول للعمل في مجال التعليم داخل وخارج مصر.

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