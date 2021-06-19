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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي بعد 20 دقيقة

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

سيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة الأهلي والترجي بعد مرور 20 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب حمادى العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

الأهلي  الترجي التونسي في مباراة الذهاب المقامة حاليا فى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد حمادي العقربي في رادس.

 

بدأت مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بمرحلة جس النبض وحصل لاعبو الترجي على ركلة ركنية فى الدقيقة الثالثة.

 

ونجحت دفاعات الأهلي فى مباراة الترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة الرابعة أرسلها الليبي حمدو الهوني داخل منطقة الجزاء من ضربة ركنية.

 

وسدد فى مباراة الأهلي والترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بالدقيقة الخامسة طاهر محمد طاهر كرة ضعيفة يمسكها بسهولة معز بن شريفية حارس الترجي وتعرض المدافع الجزائري عبدالقادر بدران إلى السقوط على الأرض فى الدقيقة السادسة.

 

أرسل محمد على بن رمضان فى مباراة الأهلي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى الدقيقة السابعة كرة طويلة يمسكها محمد الشناوي حارس الأهلي وقاد إلياس شتى هجمة عنترية ومر من أكرم توفيق لكنه يفشل فى السيطرة على الكرة.

 

ونجح بدر بانون فى الدقيقة 12 فى إفشال هجمة خطيرة قادها الليبي حمدو الهوني داخل منطقة الجزاء ويبعد مدافع الأهلي فى مباراة الترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الكرة.

 

وأبعد فى الدقيقة 13 أكرم توفيق كرة خطيرة من أمام أقدام حمدو الهوني إلى رمية تماس فى مباراة الأهلي والترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

حصل لاعبو الأهلي على ضربة ركنية فى الدقيقة 15 بعدما فشل محمد شريف فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلي إلى الإصابة عقب الاحتكاك مع أحد لاعبي الترجي وحصل على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء.

 

وسدد محمد شريف فى الدقيقة السادسة عشر كرة خطيرة أبعدها معز بن شريفية حارس الترجي لتتحول إلى ضربة ركنية.

 

ودفع الجنوب إفريقي  بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيلة ضمت كلا من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول – بدر بانون

الوسط :أكرم توفيق - أليو ديانج – عمرو السولية

الهجوم : صلاح محسن - طاهر محمد طاهر –  محمد شريف.

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