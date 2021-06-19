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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رسالة توضيحية عاجلة من أستاذ سموم بـ طب القاهرة عن الفطر الأسود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم والادمان بطب القاهرة، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوى الأسبق، مجموعة من الرسائل التى توضح حقيقة الفطر الأسود، والحالات التى من الأكثر عرضة للإصابة به، أبرزها الحالات التى تعانى من نقص فى المناعة.

 

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وأكد د. نبيل عبد المقصود أن الفطر الأسود غير مرتبط إطلاقا بفيروس كورونا فقط، موضحا أنه فطر موجود ويوجد مثله الكثير من الميكروبات والفطريات التى تنشط فى أى حالة مرضية بها نقص المناعة، مثل حالات السرطان، وحالات ما بعد زراعة الأعضاء، وحالات الإفراط فى تناول المضادات الحيوية والكورتيزون، وحالات المرض السكرى غير المنضبطة، وحالات الاصابة بفيروس كورونا وغيرهم.

وأضاف أستاذ علاج السموم والإدمان، أنه لا داعى للهلع والفزع مطلقا من الفطر الأسود، مؤكدا أنه يوجد لدينا بمصر مثال واضح وتجربة مشابهة فقد تزامن منذ فترة وجيزة وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعى انتشار موضوع ربط حالات حدوث جلطات بتلقى التحصين الانجليزى (استرازينكا) الذى كانت نتيجته العزوف عن الاتجاه للتطعيم، مما استنزف الكثير من الجهد والعمل المضاعف من القائمين على المنظومة الصحية بمصر لتصحيح الوضع والمفهوم عند العامة، ونجحوا فى ذلك، قائلا :"هذا ليس الزمان ولا المكان لتشتيت وترهيب المواطنين البسطاء حيث يجب التركيز على طرق الوقاية والحماية والحث على التطعيم من هذا الفيوس اللعين".

حالات الإصابة بفيروس كورونا فيروس كورونا كورونا حقيقة الفطر الأسود

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