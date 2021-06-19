تدمير 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية على مدار اليوم.

وأكد التحالف بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه مدينة نجران.

وقال التحالف العربي إن قواته قامت باعتراض وتدمير كافة المحاولات العدائية الحوثية.

وقبل ساعات، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وشددت قوات التحالف على أنها تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 7 طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه جنوبي السعودية.

وشدد التحالف بقيادة السعودية أن عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية، حيث تم صد المحاولة العدائية.

وذكر التحالف أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمده والممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدا أنه "يتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".