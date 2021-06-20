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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 20-6-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه،  في بداية  تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-6-2021، بدون تغيير منذ أمس السبت علي مستوي البنوك العاملة بمصر 


ووفقا لما اعلنته لوحة اسعار العملات لدي البنك المركزي المصري، فقد وصل متوسط سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.


جاء أقل سعر لـ الدولار في بنكي الأهلي ومصر التابعان للحكومة حيث سجلا نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي اليوناني و قناة السويس ليسجلا نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.


ووصل متوسط سعر الدولار في مواجهة الجنيه بمعظم البنوك نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع علي مستوي بنوك " مصر إيران للتمية، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، التجار الدولي CIB، العقاري المصري العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، الاسكان والتعمير، HSBC، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المشرق، التنمية الصناعية، الاسكندرية، الأهلي المتحد".


وسجل سعر الدولار امام الجنيه في بنوك " الامارات دبي الوطني، ABC، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الاسلامي، الاهلي الكويتي" نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر لـ الدولار

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه في بنوك " العربي، التجاري وفا، سايب، الكويت الوطني.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي لـ 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
 

مال واعمال البنك المركزي اخبار مصر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار

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