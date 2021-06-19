عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج سرطان القولون فى المراحل الـ 4 الأولى

علاج سرطان القولون
علاج سرطان القولون

يعتمد علاج سرطان القولون بشكل كبير على المرحلة التى يمر بها المريض وقت اكتشاف إصابته بالمرض ومدى انتشاره، كلما تم اكتشاف المرض فى مرحلة مبكرة كلما كانت فرص الشفاء أكبر .

الأشخاص المصابون بـ سرطان القولون الذى لم ينتشر في مناطق أخرى عادةً ما يتم علاجه بالجراحة بشكل رئيسي وقد يستخدم العلاج الكيميائي بعد الجراحة يتم إعطاء معظم العلاج المساعد لمدة 6 أشهر تقريبًا.

دراسة تكشف علاقة اللحوم الحمراء بـ سرطان القولون والمستقيم

بعد إصابة زكي فطين عبد الوهاب.. 6 طرق لـ علاج سرطان المخ


قدم موقع الجمعية الأمريكية للسرطان خطة علاج سرطان القولون فى المراحل الأولى من الإصابة، وهى: 

علاج سرطان القولون في المرحلة 0


نظرًا لأن سرطانات القولون في المرحلة 0 لم تنمو خارج بطانة القولون الداخلية، فإن الجراحة لاستئصال السرطان غالبًا ما تكون العلاج الوحيد المطلوب، عن طريق إزالة الورم أو إزالة المنطقة المصابة بمنظار القولون.

 

علاج سرطان القولون في المرحلة الأولى


سرطان القولون في المرحلة الأولى يكن عميق بعض الشئ في طبقات جدار القولون لكنه لم ينتشر خارج جدار القولون نفسه أو في العقد الليمفاوية القريبة.

تشمل المرحلة الأولى السرطانات التي كانت جزءًا من الزائدة، وإذا تمت إزالة الورم بالكامل أثناء تنظير القولون ، مع عدم وجود خلايا سرطانية عند أطراف القطعة المزالة فقد لا يحتاج المريض لعلاج آخر.

إذا وجدت خلايا سرطانية عند أطراف الورم فقد تضطر لإجراء جراحة أخرى  المزيد من الجراحة، أما بالنسبة للسرطانات غير الموجودة في السليلة فإن استئصال الجزء المصاب بالسرطان من القولون المصاب بالسرطان والعقد الليمفاوية القريبة هو العلاج المناسب حتى لا تتفاجئ بعودة السرطان مرة أخرى بعد الشفاء.

علاج سرطان القولون في المرحلة الثانية


تتسم هذه المرحلة بنمو عدد من سرطانات القولون في جدار القولون  وقد تصل للأنسجة المجاورة ولكنها لم تصل للعقد الليمفاوية.

قد تكون الجراحة لإزالة جزء من القولون يحتوي على السرطان مع العقد الليمفاوية المجاورة هو العلاج الوحيد المطلوب، لكن قد تتطلب الحالة استعمال العلاج الكيميائي المساعد الذي يأخذ بعد الجراحة وذلك عندما تكن الحالة معرضة لعودة السرطان مرة أخرى.
قد يختبر الطبيب أيضًا ورمك بحثًا عن تغييرات جينية محددة تسمى MSI أو MMR وذلك للمساعدة في تحديد مدى أهمية العلاج الكيميائي المساعد للحالة، لا يتفق جميع الأطباء على الوقت الذي يجب فيه استخدام العلاج الكيميائي لسرطان القولون المرحلة الثانية. 

لابد من مناقشة مخاطر وفوائد العلاج الكيماوي مع الطبيب خاصة الآثار الجانبية المتوقعة، ومدى احتمالية أن يقلل هذا العلاج من خطر عودة السرطان مرة أخرى .

 

علاج سرطان القولون في المرحلة الثالثة


سرطان القولون في المرحلة الثالثة يصيب العقد الليمفاوية القريبة ولكنه لم يصل لأجزاء أخرى من الجسم، وتعتبر الجراحة لإزالة جزء من القولون المصاب بالسرطان، وذلك جنبًا إلى جنب مع الغدد الليمفاوية المجاورة ومتبوعًا بالعلاج الكيميائي المساعد  هو أنسب علاج لهذه المرحلة من سرطان القولون.

لايمكن إزالة بعض أورام القولون المتقدمة عن طريق الجراحة ، قد يُوصى بالعلاج الكيميائي المساعد الجديد مع الإشعاع لتقليص السرطان بحيث يمكن إزالته لاحقًا بالجراحة. بالنسبة لبعض السرطانات المتقدمة التي تمت إزالتها عن طريق الجراحة ، ولكن تم اكتشاف أنها مرتبطة بعضو قريب أو لها هوامش إيجابية قد يلجأ الطبيب لاستخدام العلاج الإشعاعي المساعد، وفى كثير من الحالات يكون العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي خيار جيد لمن لا يستطيع إجراء الجراحة بسبب صحتهم الضعيفة.

علاج سرطان القولون تسبب السرطان سرطان القولون الخلايا السرطانية العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي لسرطان القولون علاج سرطان القولون المرحلة الأولى علاج سرطان القولون فى المراحل الأولى

موضوعات متعلقة

اكتشف اعراض سرطان الفم وأهم أنواعه

سرطان دم.. كل ما لا تعرفه عن الورم النقوي

قبل رمضان.. 3 علاجات غير متوقعة لـ العرق سوس

علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال

ترشيحاتنا

كاف يوافق على حضور 1000 مشجع لمباراة بيراميدز والرجاء

أحمد موسى مهنئا الأهلي: مبروك لـ رجالة المباريات الصعبة

خالد ميرى: محررو الصحافة الورقية اللاعب الأساسي في باقي وسائل الإعلام.. فيديو

هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع فيها ؟ الأزهر يجيب

أبرز 5 سيارات كروس أوفر لـ موديلات 2021 في مصر| صور

لطلاب الثانوية العامة.. برامج جديدة لأول مرة بمصر في تربية عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. هدف محمد شريف فى مرمى الترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

ديانج يصنع ومحمد شريف يحرز هدف الأهلي الأول فى مرمى الترجي

انطلاق مباراة الأهلي والترجي بعد توقف ساعة بسبب الشغب

بسبب الغاز المسيل والاشتباكات.. قرار عاجل من حكم مباراة الأهلي والترجي

مصدر أمنى يكشف حقيقة "شبح الإسماعيلية"

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

الأعلى للجامعات يعلن النظام الجديد للدراسة وقواعد تنسيق القبول للعام الدراسي القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ