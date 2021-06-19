علاج سرطان القولون فى المراحل الـ 4 الأولى

يعتمد علاج سرطان القولون بشكل كبير على المرحلة التى يمر بها المريض وقت اكتشاف إصابته بالمرض ومدى انتشاره، كلما تم اكتشاف المرض فى مرحلة مبكرة كلما كانت فرص الشفاء أكبر .

الأشخاص المصابون بـ سرطان القولون الذى لم ينتشر في مناطق أخرى عادةً ما يتم علاجه بالجراحة بشكل رئيسي وقد يستخدم العلاج الكيميائي بعد الجراحة يتم إعطاء معظم العلاج المساعد لمدة 6 أشهر تقريبًا.



قدم موقع الجمعية الأمريكية للسرطان خطة علاج سرطان القولون فى المراحل الأولى من الإصابة، وهى:

علاج سرطان القولون في المرحلة 0



نظرًا لأن سرطانات القولون في المرحلة 0 لم تنمو خارج بطانة القولون الداخلية، فإن الجراحة لاستئصال السرطان غالبًا ما تكون العلاج الوحيد المطلوب، عن طريق إزالة الورم أو إزالة المنطقة المصابة بمنظار القولون.

علاج سرطان القولون في المرحلة الأولى



سرطان القولون في المرحلة الأولى يكن عميق بعض الشئ في طبقات جدار القولون لكنه لم ينتشر خارج جدار القولون نفسه أو في العقد الليمفاوية القريبة.

تشمل المرحلة الأولى السرطانات التي كانت جزءًا من الزائدة، وإذا تمت إزالة الورم بالكامل أثناء تنظير القولون ، مع عدم وجود خلايا سرطانية عند أطراف القطعة المزالة فقد لا يحتاج المريض لعلاج آخر.

إذا وجدت خلايا سرطانية عند أطراف الورم فقد تضطر لإجراء جراحة أخرى المزيد من الجراحة، أما بالنسبة للسرطانات غير الموجودة في السليلة فإن استئصال الجزء المصاب بالسرطان من القولون المصاب بالسرطان والعقد الليمفاوية القريبة هو العلاج المناسب حتى لا تتفاجئ بعودة السرطان مرة أخرى بعد الشفاء.

علاج سرطان القولون في المرحلة الثانية



تتسم هذه المرحلة بنمو عدد من سرطانات القولون في جدار القولون وقد تصل للأنسجة المجاورة ولكنها لم تصل للعقد الليمفاوية.

قد تكون الجراحة لإزالة جزء من القولون يحتوي على السرطان مع العقد الليمفاوية المجاورة هو العلاج الوحيد المطلوب، لكن قد تتطلب الحالة استعمال العلاج الكيميائي المساعد الذي يأخذ بعد الجراحة وذلك عندما تكن الحالة معرضة لعودة السرطان مرة أخرى.

قد يختبر الطبيب أيضًا ورمك بحثًا عن تغييرات جينية محددة تسمى MSI أو MMR وذلك للمساعدة في تحديد مدى أهمية العلاج الكيميائي المساعد للحالة، لا يتفق جميع الأطباء على الوقت الذي يجب فيه استخدام العلاج الكيميائي لسرطان القولون المرحلة الثانية.

لابد من مناقشة مخاطر وفوائد العلاج الكيماوي مع الطبيب خاصة الآثار الجانبية المتوقعة، ومدى احتمالية أن يقلل هذا العلاج من خطر عودة السرطان مرة أخرى .

علاج سرطان القولون في المرحلة الثالثة



سرطان القولون في المرحلة الثالثة يصيب العقد الليمفاوية القريبة ولكنه لم يصل لأجزاء أخرى من الجسم، وتعتبر الجراحة لإزالة جزء من القولون المصاب بالسرطان، وذلك جنبًا إلى جنب مع الغدد الليمفاوية المجاورة ومتبوعًا بالعلاج الكيميائي المساعد هو أنسب علاج لهذه المرحلة من سرطان القولون.

لايمكن إزالة بعض أورام القولون المتقدمة عن طريق الجراحة ، قد يُوصى بالعلاج الكيميائي المساعد الجديد مع الإشعاع لتقليص السرطان بحيث يمكن إزالته لاحقًا بالجراحة. بالنسبة لبعض السرطانات المتقدمة التي تمت إزالتها عن طريق الجراحة ، ولكن تم اكتشاف أنها مرتبطة بعضو قريب أو لها هوامش إيجابية قد يلجأ الطبيب لاستخدام العلاج الإشعاعي المساعد، وفى كثير من الحالات يكون العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي خيار جيد لمن لا يستطيع إجراء الجراحة بسبب صحتهم الضعيفة.