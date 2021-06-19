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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الفيوم: المؤبد لشابين والسجن المشدد 10 سنوات لصياد لقتلهم أمين شرطة بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم

 

قضت  محكمة جنايات أمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار محمد إيهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، ومحمد الحلواني، ومحمد الصاوي ، خالد محمد عبد السلام.

بالحبس المؤبد على كل من عشري محمد 31 سنة وياسر أحمد 39 سنة وحبس جمعة عكاشة 44 سنة ويعمل صياد  بالسجن المشدد 10 سنوات.

لقيامهم بإدارة جماعة إرهابية تدعو لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، و أداروا مجموعة نوعية بجماعة الإخوان تهدف إلى الاعتداء على الأفراد والمنشآت وقتلوا أمين شرطة أثناء عودته من عمله .

 

وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم  الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وقيامهم بقتل المجني عليه محمد عبد الوهاب أمين شرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد .

 

وأعد المتهمون الثلاثة، سلاحاً نارياً مسدس وذخائره ودراجتين ناريتين وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً مرور أمين الشرطة منه يومياً خلال ذهابه وإيابه من عمله، بناحية كفر عبود  التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم متجهاً لعمله، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة طلقات نارية من السلاح الناري فاستقر إحداها بالبطن محدثأً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزر القاتل قاصدين من ذلك قتله تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

 

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كما حاز المتهمين وأحرزوا أسلحة نارية  وذخائره وذلك بقصد استخدامه في ارتكاب الجريمة الإرهابية موضوع الإتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات الفيوم المؤبد لشابين السجن المشدد لصياد لقتلهم امين شرطة بالفيوم

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