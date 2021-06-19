حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة لطلاب الدراسات العليا دبلوم العام

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن تعديل أرقام جلوس دبلوم العام فقط لطلاب الدراسات العليا دبلوم العام .



أوضحت الكلية فى بيان لها أنه يرجى تحميل الملفات من جهاز كمبيوتر .

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قال الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بأعمال عميد كلية حقوق جامعة عين شمس ،أنه تم بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للشعب الثلاث بمرحلة الليسانس .

وأضاف عميد حقوق لـ صدى البلد، أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه تم نشر فيديو طريقة الدفع الإلكتروني للمصروفات عن طريق كروت الدفع ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا .