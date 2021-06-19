الإسكندرية الأزهرية: لا مشاكل في امتحانات الثانوية في يومها الأول

قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب القسم العلمي لم يشهد أي مشاكل تذكر.

وأضاف هاشم، أن العملية الامتحانات انتظمت في يومها الأول، حيث امتحن الطلاب مادة الفقه للقسم العلمي، ومن المقرر أن يبدأ غدًا القسم الأدبي غدًا الأحد.

تفقد الشيخ أحمد هاشم لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمعهد فتيات سيدي بشر، وتضم طالبات معهد فتيات سيدي بشر، وطالبات معهد فتيات السيوف، كما تفقد علاء العريان، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور منير حسني من إدارة الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية لجان معهدي بنين سموحة النموذجي، وفتيات سموحة النموذجي، للاطمئنان على سير الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، والتأكد من التزام الجميع بكافة التعليمات التي تخص أعمال الامتحانات.

كما تفقد اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، والتأكيد على توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل المتاحة، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، والتباعد بين الطلاب داخل اللجان، وارتداء الكمامات الطبية، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، وتطهير وتعقيم اللجان بصفة مستمرة؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 20 يونيو بمادتي الفقه والإنشاء، وتبدأ اللجان في الساعة التاسعة صباحا. ويوم الثلاثاء 22 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة النحو وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر صباحا. ويوم الخميس الموافق 24 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة، وتبدأ لجنة الامتحان في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر، ويوم الأحد 27 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الحديث، ويوم الأحد الموافق 4 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة 12 ظهرا.

ويوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التوحيد، وفي يوم الخميس الموافق 8 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطقة. أما في يوم الأحد 11 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم الثلاثاء 13 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الصرف، وفي يوم الخميس 15 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

وفي يوم الإثنين 26 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 28 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم السبت الموافق 31 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

ويمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون، في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويا فقط، والحديث شفويا، إضافة إلى الحديث تحريريا. ويعفى الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري. القسم العلمي.