بالأسماء.. كلب مسعور يعقر 11 شخصا فى قرية الكلح بنجع حمادي

عقر كلب مسعور 11 شخصاً بقرية الكلح التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي المصل اللازم.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مهاجمة كلب مسعور لعدد من الأهالى بقرية الكلح، نتج عنه عقر 11 شخصاً في مناطق متفرقة من أجسادهم.

تبين إصابة كل من : محمد عبدالستار جبريل 33 عامًا، و شقيقه حسن 22 عامًا، أحمد حماده محمد سليمان 13 عامًا، محمد مرتضى محمد 9 أعوام، و لارين عاطف عبدالفتاح 4 أعوام.



كما أصيب كل من: محمود ناصر كمال 25 عامًا، كريم عاطف صديق 12 عامًا، محمود الضبع أحمد 9 أعوام، محمد عشري مصطفى 12 عامًا، عبدالمعطي زكير دردير 52 عامًا، و كمال مدني صادق 8 أعوام.

دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي مصل الكلب.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.