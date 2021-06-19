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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حذاء عمره 2000 عام

اكتشاف حذاء عمره 2000 عاما داخل مستنقع

حذاء مره 2000 عام
حذاء مره 2000 عام

عثر علماء الآثار، على حذاء جلدي فُقد في مستنقع لمدة 2000 عاما، ويعتقدون أنه ربما يكون قد انزلق من قدم صاحبه عندما خطي بطريق الخطأ في الوحل اللزج. 

 

ووفقً لصحيفة “ديلي ميل”، تم الكشف عن الحذاء في النمسا إلى جانب بقايا طريق خشبي عمره أكثر من ألفي عام، وكان الطريق عبارة عن مجموعة من الألواح الخشبية التي تعرضت للعوامل الجوية والتي تم وضعها في الأصل عبر المستنقعات ليتمكن الناس من المرور بأمان. 

كما تم سحب بقايا محور عربة مكسور من المستنقع والذي يقول الباحثون إنه قد يحل كيف فقد المالك حذائه منذ سنوات.

 

وشاركت شركة التنقيب denkmal3D في مدينة فيشتا الألمانية، في بيان مترجم: "إن محور عربة خشبية ، ربما سحبه الماشية، انكسر إلى قسمين وتعرضت العربة لحادث على طريق وعرة.. أثناء القيام بذلك أو محاولة استرداد أجزاء العربة، سقط صاحب الحذاء أو خطا بجانب المسار وعلق الحذاء في الوحل اللزج".

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حذاء علماء اثار مستنقع عمره 2000 حذاء جلدي

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