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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يصفف شعره.. شاهد | أحدث ظهور لـ فرجاني ساسي

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

نشر الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، صورا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر فرجاني ساسي، أثناء تصفيف شعره مع مصفف شعر خاص به، مرتديا تي شيرت باللون الأسود مما نال إعجاب متابعيه.


وكشف طارق جبريل أمين صندوق نادى الزمالك، أن موقف التونسى فرجانى صانع العاب الفريق الأبيض سوف يحسم بشكل رسمي خلال 3 أو 4 أيام القادمة.

 
وتم تحديد موقف اللاعب فرجاني ساسي من العودة من تونس إلى القاهرة.

 
وأوضح طارق جبريل خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن اللجنة الحالية للزمالك تسلمت خزينة النادى يوجد بها 107 آلاف جنيه فقط وتم توفير بعض رواتب العاملين وعقود اللاعبين أيضا خلال الأيام الماضية.


أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان قبل صدور البيان الأخير له وحتى الآن لم يصل النادي أي ردود رسمية من اللاعب أو وكيله.

وقال لبيب :” يشرفنا وجود لاعب مثل فرجاني ساسي بصفوف نادي الزمالك”.

وتابع رئيس اللجنة في تصريحات تلفزيونية:” يهمنا بقاء ساسي ولا ننشغل بكل ما يقال ونرحب بالتجديد له وسط الأطر الطبيعية وتقديره بشكل جيد لأنه أحد نجوم الفريق وليس النجم الأوحد ونرغب في بقائه لكن حتي الآن لا يوجد رد علينا”.

 

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الزمالك فرجاني ساسي حسين لبيب أحدث ظهور التجديد الفريق الأبيض اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عقود اللاعبين تصفيف الشعر

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