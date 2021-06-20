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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواعيد انطلاق امتحانات الدراسات العليا دور مايو بحقوق عين شمس

طلاب
طلاب

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن  جدول امتحانات الدراسات العليا دور مايو ٢٠٢١م ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

 

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وأضاف الدكتور ناحي أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات والتشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

واعتمد عميد كلية الحقول بعض المحظورات التي يجب تجنبها أثناء الامتحانات وهي كالاتي :

-لن يمسح للطالب أداء الامتحان إلا إذا كان قدم البحث الخاص بالدبلوم المقيد به في المواعيد المعلنة

-يحظر على الطالب دخول الامتحان ومعه كتب ومذكرات أو تليفون محمول وإلا تعرض الطالب لعقوبة تأديبية

-يحظر الدخول بالملابس العسكرية

-ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيا

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أصدرت إدارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجلة علمية محكمة متخصصة في بحوث التعليم بعنوان "مجلة بحوث التعليم والابتكار".

 

https://erij.journals.ekb.eg/
تهدف المجلة الى نشر البحوث المتميزة لباحثين من جامعات أو مراكز بحثية مصرية او عربية او اجنبية في مختلف مجالات تطوير التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة، وتشمل:
- نشر البحوث المتميزة في مجالات تطوير التعليم وتطبيقاته
- دعم الفكر التربوي ودراسة المشكلات التربوية وتقديم الحلول العلمية لها.
- نشر وتوثيق الممارسات التدريسية الرائدة
- المساهمة في ترسيخ المفاهيم التعليمية المستحدثة .

رئيس مجلس إدارة المجلة د. عبد الفتاح سعود، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة د. مني عبد العال.


 

على الجانب الآخر، أطلقت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حملة "اصنع الفرق وانبذ الإساءة" تحت شعار (لا للتنمر المدرسي) برعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. هويدا الجبالي عميد الكلية، د. محمد البحيرى وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. رانده كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرحت هويدا الجبالى بأن الحملة تهدف إلي رصد حالات التنمر المدرسى وإعادة التأهيل النفسى للطلاب المتنمر عليهم  إلي جانب توعية الأطفال من خطورة التنمر ، مشيرة إلي أن الحملة التى تأتى ضمن متطلبات الدكتوراه لطلاب قسم الإعلام وثقافة الأطفال المستوى الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

وأضافت أنه من الشروط الأساسية للحصول على الدرجة العلمية هو إتمام التدريب العملى فى إطار الحملة ، حيث يطلب من كل باحث جمع  المعلومات عن التنمر المدرسي و رصد حالات حقيقه عن التنمر المدرسي ثم عرض المشكله بشكل واضح و توعيه الطفل من مخاطر التنمر المدرسي و اقتراح حلول للمشكله وكيفيه مواجهتها إلي جانب التأهيل النفسى للطلاب المتنمر عليهم والمتنمرين فى ثلاث مدارس مختلفة.

يشرف علي الحملة د. فاتن الطنباري د. أحمد هندي ود. زينب جودة ومن إعداد الباحثين أحمد سيد الشريف، ندا عبدالمنعم عبدالمنعم، فاطمة ناصر سالم وعبدالقادر عباس.

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