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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. هدف محمد شريف فى مرمى الترجي

مباراة الاهلي والترجي
مباراة الاهلي والترجي

أحرز محمد شريف هدف فريق الأهلي الأول فى مرمى الترجي بالدقيقة 67 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

بدأت مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بمرحلة جس النبض وحصل لاعبو الترجي على ركلة ركنية فى الدقيقة الثالثة.

ونجحت دفاعات الأهلي فى مباراة الترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة الرابعة أرسلها الليبي حمدو الهوني داخل منطقة الجزاء من ضربة ركنية.

 

وسدد فى مباراة الأهلي والترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بالدقيقة الخامسة طاهر محمد طاهر كرة ضعيفة يمسكها بسهولة معز بن شريفية حارس الترجي وتعرض المدافع الجزائري عبدالقادر بدران إلى السقوط على الأرض فى الدقيقة السادسة.

 

أرسل محمد على بن رمضان فى مباراة الأهلي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى الدقيقة السابعة كرة طويلة يمسكها محمد الشناوي حارس الأهلي وقاد إلياس شتى هجمة عنترية ومر من أكرم توفيق لكنه يفشل فى السيطرة على الكرة.

 

ونجح بدر بانون فى الدقيقة 12 فى مباراة الأهلي والترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى إفشال هجمة خطيرة قادها الليبي حمدو الهوني داخل منطقة الجزاء ويبعد مدافع الأهلي فى مباراة الترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الكرة.

 

وأبعد فى الدقيقة 13 أكرم توفيق فى مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا كرة خطيرة من أمام أقدام حمدو الهوني إلى رمية تماس فى مباراة الأهلي والترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

حصل لاعبو الأهلي فى مباراة الترجي بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على ضربة ركنية فى الدقيقة 15 بعدما فشل محمد شريف فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلي إلى الإصابة عقب الاحتكاك مع أحد لاعبي الترجي وحصل على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء.

 

وسدد محمد شريف فى مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى الدقيقة السادسة عشر كرة خطيرة أبعدها معز بن شريفية حارس الترجي لتتحول إلى ضربة ركنية واحتسب الحكم فيكتور جوميز ركلة حرة لصالح طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 23 إثر تعرضه إلى العرقلة من لاعب الترجي.

 

وأبدى محمد شريف فى الدقيقة 24 من مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا إعتراضا على عدم إحتساب ركلة جزاء بداعي تعرضه إلى العرقلة داخل منطقة الجزاء فى كرة طويلة أرسلها أيمن أشرف من الناحية اليمنى وسدد فى الدقيقة 27 وليم توجوى كرة قوية من الجهة اليسرى تصطدم فى دفاعات الأهلي لتتحول غلى ضربة ركنية 

 

ألغى حكم مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى الدقيقة 30 هدفا أحرزه محمد شريف من تسديدة قوية أرسلها حمدى فتحى لترتد إلى مهاجم الأهلي ويودعها الشباك وبعدها لجأ فيكتور جوميز حكم اللقاء الى تقنية الفيديو ويلغى الهدف.

 

وأنقذ فى الدقيقة 34 من مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي فى ذهاب نصف دورى ابطال إفريقيا محمد الشناوى مرمى الأهلي بعدما نجح محمد على بن رمضان لاعب الترجي بمراوغة بدر بانون وأبعد حارس الأهلي الكرة من أمام أقدام نجم الترجي.

 

وأرسل طاهر محمد طاهر فى مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا  كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت بعيدا عن راسية محمد شريف فى الدقيقة 40 وراوغ وليم توجوى فى الدقيقة 41 داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصطدم بأقدام حمدى فتحى لتتحول إلى ضربة ركنية.

 

ونجح محمد الشناوي فى الدقيقة 52 فى إمساك كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء فى مباراة الاهلى والترجي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وفى الدقيقة 53 فشل طاهر محمد طاهر فى تسديد الكرة بقوة فى شباك الترجي وتعرض أكرم توفيق إلى الإصابة فى الدقيقة 56 وقام بالخروج لتلقى العلاج فى مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 61 بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى ظل ارتباك دفاعات الترجي ليمسكها معز بن شريفية حارس الترجي ولجأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إلى الدفع باللاعب محمد مجدي قفشة بدلا من صلاح محسن فى الدقيقة 62 لتنشيط النواحي الهجومية.

 

أحرز محمد شريف هدف الأهلي الأول فى مرمى الترجي بعد تمريرة ذكية أرسلها المالي إليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

 

 

 

 

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