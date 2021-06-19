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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القباج تتفقد مبادرة "نور" لتأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

صدى البلد

في إطارتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدعم جهود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الأعمال التجهيزية لمبادرة" نور" التي تنفذها مؤسسة "wecare” للأعمال الخيرية برئاسة الدكتور نبيل فوزي وترعي المبادرة وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الدول العربية وبالشراكة مع الوزارات المعنية.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة الرئاسة تدعم أي جهود تطوعية لزيادة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بمبادرة " نور" الداعمة لتأهيل قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تهدف لتعميم مبادرة " نور" علي مستوي الجمهورية ، حيث تشهد المبادرة خدمات صحية واجتماعية ورياضية وتنمية المهارات الحسية والذهنية للأبناء ذوي الاعاقة.

وأوضحت القباج أن هناك توجيهات من مؤسسة الرئاسة بدعم هذه المراكز بشدة علي مستوي الجمهورية، متعهدة بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب حتي يتم تمكين أبنائنا ذوي الاعاقة وضمان حياة كريمة لهم.

وتشكل المبادرة نموذجًا يتم تطبيقه في كل محافظات الجمهورية، والدول العربية والافريقية، وتهدف إلي دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والاستفادة من قدراتهم الخاصة، حيث تسعي المبادرة إلي الوصول إلي نموذج مؤسسي يثري المعرفة ويتيح فرصًا للتبادل بين مصر والدول العربية والافريقية.

كما تهدف المبادرة إلي تأصيل ودمج وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مع تركيز خاص علي تدريب وتأهيل العاملين في المجال من مدرسات وأمهات ومرافقي ذوي الاعاقة علي أعلي مستوي مع نقل الخبرة الأجنبية بما يتلائم مع المجتمع المصري والعربي والاستعانة بأحدث الأجهزة للتأهيل النفسي والبدني للارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة.

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التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى حياة كريمة الدول العربية نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

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