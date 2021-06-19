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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صُنع القوات المسلحة.. الرئيس السيسي يتفقد المركبات المدرعة متعددة المهام ..فيديو

صناعات عسكرية مصرية
صناعات عسكرية مصرية

قال اللواء  هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس السيسي يهتم جدا بسياسة التدريب والتسليح المستمر للمنظومات العسكرية، من خلال التنوع في مصادر السلاح، إضافة إلي إدخاله إمكانية التصنيع المحلي لما يلزم الجيش من معدات وأدوات مع شركات أجنبية.


وأوضح  الحلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة " الحياة "، لدينا الآن مركبات مدرعة يمكن استخدامها في عمليات متعددة ولها استخدامات متعددة في الحروب التقليدية وغير التقليدية، لافتا أن هذه المدرعات تم تصنيعها في مصر بناء علي الجودة العالمية.


وتابع الحلبي ، أن القوات المسلحة المصرية لها خبرات عالية في العمليات سواء التقليدية وغير التقليدية، لافتا أن مصر خلال السنوات الماضية نوعت التطوير في كل أفرع الأسلحة؛ مرددا: " السلاح الذي نملكه الآن نصد به العداءات الحالية والمستقبلية نتيجة تطوره الكبير".


واستكمل : أن القوات المسلحة المصرية قوية ومحترفة والضمانة الأساسية للمحافظة علي الدولة ومواجهة أي عدوان خارج أو داخل الإقليم.

السنوات الماضية الرئيس السيسي القوات المسلحة المصرية القوات المسلحة أكاديمية ناصر العسكرية السيسي يتفقد الدولة

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