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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزيرة التضامن: نسعى لتمكين البسطاء.. والدعم النقدي بلغ 19 مليار جنيه

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ضرورة تحويل "التضامن" من وزارة الغلابة، إلى وزارة الاستثمار والتمكين في البسطاء، مشيرة إلى أن ميزانية الدعم النقدي بلغت 19 مليار جنيه.

واستعرضت الوزيرة، الجهود المبذولة فى برامج الحماية الاجتماعية فى عهد القيادة السياسية،  قائلة:" كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، لدعمه المستمر والمتواصل لجميع قضايا العدالة الاجتماعية،  والاهتمام بالمواطن المصرى، وكل ما يخص المواطنين، حيث نجد الرئيس حريصا على تلبية احتياجات المواطنين ويرغب فى رؤية نتائج هذه البرامج على المواطنين، وأن يلمس المواطن هذه النتائج بنفسه".

وأضافت القباج، خلال كلمتها بندوة حزب مستقبل وطن،  تحت عنوان " برامج الحماية الاجتماعية "، أن الوزارة وقعت بروتوكول مع الشباب ، بهدف الاستماع والاطلاع على البرامج المختلفة، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، قائلة:" لتحويل وزارة التضامن وزارة التمكين والاستثمار فى المواطنين، خاصة وأنه قيل عنها وزارة الغلابة".

وأشارت وزيرة التضامن ، إلى أن الوزارة معنية بعدد من الملفات ، أبرزها “الطفل في المراحل العمرية المختلفة، أطفال بلا مأوى،  مودة،  المرأة المعيلة،  تمكين المرأة، فرش الوحدات السكنية، تنمية الوعى المصرى، حماية النساء من العنف، الاتجار بالبشر”، لافتا إلى أن 68% من الخدمات فى الريف.

ونوهت بأن هناك 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، وبعد توفيق الأوضاع وفقا لقانون  العمل الأهلى سنجد ما تنطبق عليها الاشتراطات وفقا للتشريع.

وزيرة التضامن الإجتماعى وزارة الاستثمار الدعم النقدي وزارة الغلابة المرأة المعيلة

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