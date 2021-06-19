شاهد.. ليلى علوي تتألق بإطلالة شبابية في أحدث ظهور

شاركت النجمة ليلي علوي، جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ليلي علوي في الصور بإطلالة شبابية مميزة، حيث ارتدت بدله أنيقة باللون البيج، ونال هذا اللوك الجديد اعجاب متابعيها على الإنستجرام وانهالت عليها التعليقات.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت اللون البيج الفاتح للشفاه، كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة.



ويُعرض حاليا للنجمة ليلي علوي فيلم "ماما حامل" من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.