أخبار التعليم.. الأعلى للجامعات يكشف قواعد التنسيق للعام الدراسي 2021-2022.. توفير وسائل مواصلات لمراقبي امتحانات الدبلومات بأسوان

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

الأعلى للجامعات يعلن تفاصيل اختبارات القدرات بكليات السياحة والفنادق والتمريض



الأعلى للجامعات يكشف عن قواعد التنسيق في العام الدراسي 2021-2022



رسالة دكتوراه تناقش توظيف تقنيات التوثيق الإعلامي في المؤسسات الصحفية.. صور



نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات



أول برنامج من نوعه..خريج متخصص في مشكلات الإسكان بـ هندسة عين شمس



لطلاب الثانوية العامة.. برامج جديدة لأول مرة بمصر في تربية عين شمس



محافظ أسوان يعلن توفير وسائل مواصلات لمراقبي امتحانات الدبلومات



رسالة توضيحية عاجلة من أستاذ سموم بـ طب القاهرة عن الفطر الأسود



استعدوا.. الانقلاب الصيفى يوم الإثنين المقبل

