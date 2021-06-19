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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بولندا أمام إسبانيا في يورو 2020.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

صدى البلد

تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي إسبانيا وبولندا، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

تشكيل بولندا

و أعلن باولو سوزا مدرب منتخب بولندا التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: بارتوش بيريزينيسكي - كاميل جليك - يان بيندريك

خط الوسط: كاميل يوزفياك - جاكوب مودر - ماتياس كليخ - بيوتر زيلينسكي - تيمو بوتشيك

خط الهجوم: رول سويدرسكي - روبرت ليفاندوفسكي

وأعلن مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي عن تشكيلة المنتخب الرسمية التي ستواجه بولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأوروبية. 

وجاءت التشكيلة كالأتي:

 سيمون ألبا - باو توريس - لابورت - لورينتي بيدري - رودريجو - كوكي أولمو - موراتا - مورينو

يستضيف المنتخب الإسباني، نظيره المنتخب البولندي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب لا كارتوخا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، ببطولة يورو 2020.

وسيتعين على المنتخبين البحث عن الفوز، إذا ما أراد أيهما مواصلة المسيرة في البطولة الأوروبية.

وأدت النتائج غير المرضية للمنتخبين في مستهل مشوارهما بالبطولة، رغم كونهما مرشحين منذ البداية لصدارة المجموعة الخامسة، إلى حاجة كل منهما للظفر بالنقاط الثلاث.

ولا يوجد هامش آخر للخطأ لإسبانيا بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام السويد، والحال نفسه وإن كان أسوأ لبولندا بعد سقوطها في فخ الهزيمة 1-2 أمام سلوفاكيا.

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