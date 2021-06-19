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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمم المتحدة : ملتقى الحوار السياسي الليبي يجتمع في سويسرا 28 يونيو

ملتقى الحوار السياسي
ملتقى الحوار السياسي الليبي يجتمع في سويسرا 28 يونيو

 أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا خلال الفترة من 28 يونيو إلى أول يوليو المقبل، على أن تنعقد اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري في تونس.


وذكرت البعثة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن الاجتماع يعد فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات ،من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.


وبخصوص اجتماع اللجنة الاستشارية، قالت البعثة إنه لقاء تحضيري يهدف إلى المساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى ،من خلال إعداد "آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدما وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار".


وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش ،دعوته لجميع الأطراف المعنية بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات. 


وأكد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2570) لسنة 2021.

 

الأمم المتحدة مجلس النواب الشعب الليبى الجلسة العامة القاعدة الدستورية ملتقى الحوار السياسي

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