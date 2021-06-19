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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة الإعلام اللبنانية: سبب أزمة بلادنا تحويل الاختلاف لخلاف.. وحلها يبدأ من الداخل

وزيرة الإعلام اللبنانية
وزيرة الإعلام اللبنانية

قالت الدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن بيروت منكوبة حتى إشعار أخر، والإشعار هو اتفاق المسئولين على إخراج الحل من القمم، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي هناك عقبات تخرج عن إطار تشكيل الحكومة، مشددة على أن كل تأخير في تشكيل الحكومة يشكل خطر ويدخلنا في سجالات سياسية لا تخدم المجتمع.

 

وأشادت "عبد الصمد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، بدعم الدول العربية للبنان ومساندته والتضامن معه، والذي يعتبر قيمة مضافة وأمر يجب البناء والتعويل عليه، موضحة أن مشكلة لبنان الأساسية هي تحول الاختلاف لخلاف، وليس لوجهات نظر تخدم المجتمع، وأصبحت الآراء عبارة عن حلبة صراع أكثر منها عصف ذهني للوصول لحل.

 

وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن الوضع السياسي في لبنان اثر على الاقتصاد، والاقتصاد انعكس على الوضع الاجتماعي والصحي، وهو ما انعكس بالسلب على السياحة والاستثمار في لبنان، مؤكدة أن الاستقرار والأمن ضرورة لدعم السياحة والاقتصاد والاستثمار، مشيرة إلى أن الخروج من هذا النفق يكون بالتفكير في الحلول التي تخدم الداخل، وتخدم الحصول على المساعدات الداخلية والخارجية والتي يعتبر الإصلاح شرط أساسي لها، وتخدم جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوافق ليس مستحيلة.

وشددت على أن حل الأزمة اللبنانية يبدأ من الداخل، ولكن الدعم الخارجي من الدول العربية والشقيقة والصديقة يخدم بشكل كبير ويعطي دعم معنوي للبنان للوقوف على حلول ناجعة بوقت قصير.

وزيرة الإعلام اللبنانية تشكيل الحكومة الإعلامي نشأت الديهي الدول العربية بالورقة والقلم

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