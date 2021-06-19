الرئيس العراقي يهنئ إبراهيم رئيسي بفوزه في انتخابات إيران

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، عقب فوزه في انتخابات الرئاسة في إيران.

وقال برهم صالح في برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي إن "للجمهورية الإسلامية في إيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في مواجهة التداعيات التي تُهدد أمن وسلام منطقتنا التي تكتنفها الصراعات والأزمات".

وجاء في جزء من البرقية "أتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات الصادقة بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران.. ونتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجسيمة في خدمة الشعب الإيراني العزيز وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار".

كان التليفزيون الإيراني، أعلن اليوم السبت، انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد بعد أن حصد 17.8 مليون صوت بنسبة 62% من أصوات الناخبين.

وفي وقت سابق، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية إيران.

وتمنى أمير الكويت كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللجمهورية الإيرانية كل الرقي والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

من جانبه، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي، الرئيس المنتخب لجمهورية إيران، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إبراهيم رئيسي.

وهنأ المرشحان المحافظان المتشددان محسن رضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وكذلك الإصلاحي عبد الناصر همتي، إبراهيم رئيسي البالغ 60 عاما الذي كان الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.