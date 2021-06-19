زراعة عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة بشأن الامتحانات

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأشار عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد إلي أنه يمكن للطلاب معرفة كشوف حضور الطلاب بلجان الامتحان يوم الاحد 20 يونيو 2021 عبر الرابط التالي اضغط هنا .

وأوضح انه في حالة اشتباه طالب بإصابته بفيروس كورونا، سيتم قبول اعتذاره ولن يتأثر تقدير الطالب عند أدائه الامتحان مستقبلا.

وأشار الى أن أي طالب تشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليها عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من أحد مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقها، مطالبة بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.

جدير بالذكر تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أعمال الامتحانات نهاية العام بكلية الزراعة يرافقه الدكتور أحمد جلال عميد الكلية.



وأشاد نائب رئيس جامعة عين شمس بجميع إجراءات العملية الامتحانية بالكلية والتي تسير بسهولة ويسر، وتحدث مع الطلاب حول الامتحانات وتنظيم اللجان، كما أشاد بجهود إدارة الكلية فى تنظيم اللجان واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبالتزام الطلاب كما اعرب الطلاب عن خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة والكلية على سهولة ويسر إجراءات العملية الامتحانية.

وأوصى نائب رئيس جامعة عين شمس بزيادة الدعم المقدم من صندوق التكافل إلى كلية الزراعة نظرا لما لمسه من مجهودات كبيرة وتميز واضح من طلابها.