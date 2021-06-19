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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: مؤتمر برلين نقطة مهمة في استقرار ليبيا ..فيديو

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مؤتمر برلين 2 نقطة هامة لاستعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا الشقيقة.

 

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش،: "مؤتمر برلين سيتيح فرصة لتعبير المجتمع الدولي مرة أخري عن المحددات الخاصة بمخرجات منتدى الحوار الليبي والولاية التي منحها للسلطات التنفيذية الليبية حتى تعمل من أجل إعادة ليبيا لاستقرارها وتفعيل مؤسساتها للتعامل مع القضايا الأمنية والاقتصادية والخدمية التي تهم الشعب الليبي الشقيق".

 

وتابع: ندعم أيضا خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو تسويف، بما يلبى تطلعات الشعب الليبي.

 

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا نجلاء المنقوش.

 

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا لجانب من المباحثات الرسمية بين الوزير سامح شكري ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

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