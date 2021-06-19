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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

صدى البلد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن مصير حضور الجماهير لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.

 

وقال صبحي في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن القرار أمني بحت وأنه تقدم للجهات المعنية بالخطاب المرسل من الأهلي للمطالبة بالحضور الجماهيري على غرار المنافس على ملعبه وفي انتظار المباحثات وحسم الأمر.

 

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وأضاف صبحي، أن قرار الأمن سيكون بعد مناقشة الوضع الصحي بسبب منع التجمعات لحصر انتشار فيروس كورونا وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار.

 

وعن أحداث الشغب التي حدثت اليوم في ملعب رادس، قال صبحي: كان يهمنا الاطمئنان على البعثة وسلامتها وتواصلنا مع كافة الأطراف لتأمين بعثة الأهلي.

 

وكان الاهلي فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمد شريف لينتهي الشوط الأول في رادس وفي انتظار حسم التأهل من القاهرة يوم السبت المقبل في لقاء الإياب.

تأمين البعثة في رادس وزير الرياضة يهنئ الاهلي ويكشف مصير حضور الجماهير في لقاء العودة وزير الشباب ابطال افريقيا أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الرياضة

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