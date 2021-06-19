تفاصيل تهم الست وينساها الرجل.. نصائح مهمة من مؤسسة محو الأمية الزوجية

قالت الدكتورة مايسة كمال، مؤسسة محو الأمية الزوجية، إن هناك أمورا تحبها الفتاة وتريد أن تكون في الشاب الذي تريد أن ترتبط به رغم بساطتها.

وأضافت "كمال"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن كثيرا من الفتيات يتعاملن مع الشاب كأنها تتعامل مع فتاة مثلها؛ وكذلك الشاب يتعامل مع الفتاة خطيبته كأنه يتعامل مع شاب مثله وهذا يحدث كثيرًا هذه الأيام.

وأوضحت مؤسسة محو الأمية الزوجية، أنه من المفترض أن يعلم الشاب كيف يحب خطيبته ويهتم بأدق التفاصيل والتي تكون غائبة عن كثير من الشباب وتحبها الفتاة وتحب أن يتميز بها خطيبها وتراها فيه.

وتابعت: "كثير من الشباب لا يقتنع بما تريده الفتاة منه؛ رغم أنه يحبها جداً وما يحب أن تراه خطيبها على طريقة معينة ويرفض تلك المعاملة وكذلك الفتاة ترفض طريقة ما للشاب ولا تحب أن يتعامل معها بهذه الطريقة؛ وهذا الأسلوب ترفضه رغم أنها تحب هذا الشاب جدا أيضا.