احصل على فرصة للدراسة بروما عبر هذا الرابط

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة العلوم والتكنولوجيا بإقليم ماركى، بفتح باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسية للعام الأكاديمى 2021/2022للحصول على الدكتوراه بالتخصصات التى تقوم الجامعة بتدريسها على النحو المعلن عنه فى شروط التقدم.



وأوضحت الإدارة أن اخر موعد للتقديم : 23 يونيو 2021 فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت روما

للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



وكانت قد أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة الدراسات بميلانو قد فتحت باب التقدم للتسجيل لمنح دراسية للحصول على الدكتوراه للعام الأكاديمى 2021/2022 بالتخصصات التى تقوم الجامعة بتدريسها على النحو المعلن عنه فى شروط التقدم.

بينما اخر موعد للتقديم : 24 يونيو 2021 فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت وسط أوربا وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني.

