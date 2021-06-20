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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للدراسة بروما عبر هذا الرابط

صدى البلد

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن أفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة  العلوم والتكنولوجيا بإقليم ماركى، بفتح باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسية للعام الأكاديمى 2021/2022للحصول على الدكتوراه بالتخصصات التى تقوم الجامعة بتدريسها على النحو المعلن عنه فى شروط التقدم.

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وأوضحت الإدارة أن اخر موعد للتقديم : 23 يونيو 2021  فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت روما   
 للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني.

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.


وكانت قد أفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة   الدراسات بميلانو قد فتحت باب التقدم للتسجيل لمنح دراسية للحصول على الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022 بالتخصصات التى تقوم الجامعة بتدريسها على النحو المعلن عنه فى شروط التقدم.

بينما اخر موعد للتقديم : 24 يونيو 2021  فى تمام الساعة الخامسة مساءً  بتوقيت وسط أوربا وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني.
 

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