خطوة جديدة في حياتي.. الفنان شريف دسوقي يبدأ التجهيز لتركيب الطرف الصناعي

أكد الفنان شريف دسوقي، أن عمليته الأخيرة التي أجراها نجحت بسبب الطب المصري وقوته حيث أن مصر تمتلك فرق طبية على أعلى مستوى، قائلا: "عندنا طب عالمي لا يقارن بأي طب موجود في العالم والأطباء عندهم أمانة".

وأضاف "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يظهر ويطل على الجمهور خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "ماما حامل" كما أن هناك خطوة جديدة في حياته حيث إنه بداية من غدًا سيبدأ في مقاسات الطرف الصناعي الذي سيتم تركيبه له لكي يساعده على المشي.

ووجه الفنان الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وسيتم تركيبه له في مصر، مضيفا: "لو فضلت اشكر الرئاسة مش هوفيها حقها وأيضا مجلس الوزراء".

وأوضح أنه بعد تركيب الطرف الصناعي سيمارس حياته بشكل طبيعي، منوهًا إلى أن هناك لاعبي كرة يرتدون هذا الساق الصناعي ويمارسون الرياضة وكرة القدم بشكل جيد.