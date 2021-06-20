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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طلبات إحاطة وبيانات عاجلة للنواب أمام البرلمان.. نائب: الاشتراطات الجديدة للبناء من الصعب تحقيقها على أرض الواقع.. وبرلماني يطالب بحماية أهالي نجع أبو خيربة من تشريدهم

مجلس النواب
مجلس النواب

طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن صعوبة الاشتراطات الجديدة للبناء
طلب إحاطة لوزيري «الري» و«التنمية» بشأن تهديد أهالي نجع أبو خيربة بفرشوط بالطرد من منازلهم
بيان عاجل لوزيرة التضامن بشأن تضرر أهالي أبوطشت من رداءة زيت الطعام بالتموين
 

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

 

فى البداية قال النائب محمد فايد، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان بشأن صعوبة الاشتراطات الجديدة للبناء.

 

وطالب فايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزير الإسكان أن الاشتراطات الجديدة للبناء صعب جدا تحقيقها على أرض الواقع ، ولا تتماشى مع ظروف المجتمع الحالى ، مؤكدا على ضرورة تخفيف هذه الاشتراطات بهدف تخفيف العبء عن المواطن.

 

وقال النائب عبد الفتاح الشحات ، عضو لجنة الشئون العربية إنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرى الرى والتنمية بشان تضرر أهالى نجع أبو خيربة بفرشوط بسبب تهديدهم بالطرد من منازلهم ، حيث يمثلون 2000 نسمة.

 

وأشار الشحات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهالى نجع أبو خيربة أقاموا منازل على أملاك للدولة من بينها كنيسة للعبادة ، إلا أنه تم تقنين أوضاعهم وأصبح لديهم عقود ، إلا انهم فوجئوا بأنهم مهددون بالطرد بسبب نزاع بين وزارة الرى ومحافظة قنا.

 

وقال النائب عبد الفتاح الشحات عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان أن تقدم ببيان عاجل موجه لوزيرة التضامن بشأن وجود شكاوى من مركز أبو طشت فى فرشوط بمحافظة قنا بشأن تضرر أهالى أبو طشت من رداءة زيت الطعام الذى يتم صرفه مع بطاقات التموين.

 

وأشار الشحات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيت الطعام الذى يتم صرفه مع بطاقات التموين لا يصلح للإستهلاك الأدمى  فى  مركز أبو طشت، مقارنة بمراكز أخرى بمحافظة قنا.

 

وطالب عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان من وزير التضامن بسرعة حل هذه المشكلة بإعتبار مركز أبو طشت من المراكز الأكثر إحتياجا.

 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول.

 

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، الانعقاد يوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري.

 

وفي سياق اخر، قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والطاقة ، إن الوزارة نجحت خلال الـ 7 سنوات الماضية، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التى استفادت 12 مليونا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

 

وأكد وزير البترول، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتي الآن،  12 مليونا و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة فى السنة، ولدينا خطة حاليا تستهدف أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليونا و200 ألف وحدة سكنية.

 

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 4500 قرية، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية فى المرحلة  الأولى، وذلك  مع وزارات الإسكان والكهرباء ، والإدارة المحلية ، والاتصالات،  حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها وذلك لإنجاز المشروع فى وقت قياسي، قائلًا "عندما نفتح بطن الارض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها  والرصف".

 

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة، ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وذلك وفقا لما رصدته اللجان التى شرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القري التى سنبدأ  بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية. 

 

ولفت إلى أنه فى نهاية الشهر الجارى سيصل عدد الوحدات التى دخلها الغاز الطبيعى إلى  12 مليونا و500 ألف وحدة، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الثلاث القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة جديدة، ليصبح الغاز الطبيعي يغطي 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

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