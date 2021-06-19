اقتصاد عمان| 566.02 ألف معاملة إلكترونية للمستثمرين بنهاية 2020

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن عدد المعاملات التي تم تقديمها خلال العام الماضي 2020م عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من خلال المكاتب الأمامية بالوزارة والادارات والمديريات والخدمة الذاتية والمناطق الحرة في مناطق (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) ومكاتب المحاماة ومكاتب سند؛ ما يقرب من 566.02 ألف معاملة بمعدل نمو 5.6% عن العام الماضي.



ذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية الرسمية؛ عن أن المعاملات التي تم تقديمها عبر المكاتب الأمامية بالوزارة شكلت 27.4 ألف معاملة، و213.6 ألف معاملة عبر الادارات والمديريات التابعة للوزارة، و 122.522 ألفمعاملة عبر الخدمة الذاتية، و4858 معاملة عبر المناطق الحرة (صحار ،الدقم ، المزيونة)، و1292معاملة عبر مكاتب المحاماة، و196.4 ألف معاملة عبر مكاتب سند.





وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن توجه المستثمرين في اجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يسهم في سرعة انجاز المعاملات وتحقيق الوضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركات إلكترونيا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والحد من عمليات التجارة المستترة.

بالإضافة إلى ذلك فان البوابة الإلكترونية تسهم في جعل السلطنة بيئة مناسبة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة ..مشيرة إلى أن الاستثمار أصبح اليوم وفي العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة محفزا بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة، لما تتمتع به السلطنة من مقومات تسهم في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.

يذكر أن فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف على البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يسعى إلى ربط كافة تراخيص الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري لتكون عبر نافذة واحدة وذلك بعد إعادة هندستها وتبسيطها للمستثمر.

كما يعمل الفريق على إدخال بعض التحسينات في الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة لتكون في إطار من السرعة والجودة لمجتمع الأعمال.

