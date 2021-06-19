عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| 566.02 ألف معاملة إلكترونية للمستثمرين بنهاية 2020

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

كشفت  وزارة التجارة والصناعة وترويج  الاستثمار، أن عدد المعاملات التي تم تقديمها خلال العام الماضي 2020م  عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من خلال المكاتب الأمامية  بالوزارة والادارات والمديريات والخدمة الذاتية والمناطق الحرة  في مناطق (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) ومكاتب المحاماة ومكاتب سند؛ ما يقرب من 566.02 ألف معاملة بمعدل نمو 5.6% عن العام الماضي.


ذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية الرسمية؛ عن أن المعاملات التي تم تقديمها عبر المكاتب الأمامية بالوزارة شكلت 27.4 ألف معاملة، و213.6 ألف معاملة عبر الادارات والمديريات التابعة للوزارة، و 122.522 ألفمعاملة عبر الخدمة الذاتية، و4858 معاملة عبر المناطق الحرة (صحار ،الدقم ، المزيونة)، و1292معاملة عبر مكاتب المحاماة، و196.4 ألف معاملة عبر مكاتب سند. 
 

سلطان عمان يوجه الشكر للعاملين بالقطاع الصحي

سلطنة عمان تسجل 2126 إصابة جديدة بكورونا و 33 وفاة


وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن توجه المستثمرين في اجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يسهم في سرعة انجاز المعاملات وتحقيق الوضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركات إلكترونيا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والحد من عمليات التجارة المستترة.

بالإضافة إلى ذلك فان البوابة الإلكترونية تسهم في جعل السلطنة بيئة مناسبة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة ..مشيرة إلى أن الاستثمار أصبح اليوم وفي العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة محفزا بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة، لما تتمتع به السلطنة من مقومات تسهم في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.

يذكر أن فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف على البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يسعى إلى ربط كافة تراخيص الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري لتكون عبر نافذة واحدة وذلك بعد إعادة هندستها وتبسيطها للمستثمر.

كما يعمل الفريق على إدخال بعض التحسينات في الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة لتكون في إطار من السرعة والجودة لمجتمع الأعمال.
 

المعاملات الإلكترونية اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج البوابة الالكترونية

موضوعات متعلقة

اقتصاد الاردن .. بورصة عمان ترتفع 1.45% في أسبوع

ترشيحاتنا

بيان أمريكي عاجل بشأن فوز إبراهيم رئيسي برئاسة إيران

وزير التعليم العالي يكشف موعد انتهاء العام الدراسي.. فيديو

نجم الأهلي السابق عن نهائي إفريقيا: هذا ما لا أتمناه مع النادي المغربي

على طاولة البلياردو.. لاميتا فرنجية في جلسة تصوير جريئة

عمرو أديب لـ سيد عبدالحفيظ: خدوا أفريقيا وسيبوا لنا الدوري.. فيديو

يوليو بداية فصل الصيف.. رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

في إهانة سميرة عبد العزيز|أشرف زكي: أخو محمد رمضان كلمني وطلب التحقيق

قنابل كيماوية محظورة|خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

من غرفة ملابس اللاعبين|أول تعليق من الخطيب على هزيمة الأهلي لـ الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ