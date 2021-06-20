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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تناقش عدم وجود صرف صحي ببعض مناطق حي المرج بالقاهرة

مجلس النواب
مجلس النواب

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، الإثنين المقبل، عقد اجماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم ، بشأن عدم تنفيذ القرار المتعمق بعدم سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية، وعدم تطبيق الغرامة المتعلقة بذلك، وتمركزه بميادين حي الساحل وشارع شبرا – محافظة القاهرة.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن عدم وجود صرف صحي ببعض المناطق بحي المر ج – محافظة القاىرة، و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن عدم استغلال بعض الأراضي بحي عين شمس– محافظة القاهرة، ومعظمها بشارع عبدالحليم محمود – أمام مبني الحي - ومساحتها خمسة وعشرون ألف متر، لإقامة مجمع مدارس لخدمة إلي الحي، والحفاظ عمى أراضي الدولة من التعدي عليها.

كما سيتم مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالرحمن راضي: الأول بشأن : عدم ترخيص ما يقرب من 91 %من محالت محافظة القاهرة، وتأخر إصدار الإشتراطات العامة والخاصة لتشغيل المحال في ضوء تنفيذ أحكام القانون رقم 254 لسنة 1329 ،بشأن إصدار قانون المحال العامة الأمر، الذي يؤدى إلى تحصيل الرسوم والضرائب المقررة في ىذا الشأن.

الثاني بشأن: إغلاق مول الترجمان الكائن بحي بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة، الذي تمتلكه الشركة القابضة للنقل البري بنسبة 86 %والباقي مقسم بين مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، ويتم إدارته بالتعاون مع المحافظة في ظل تزايد وانتشار الباعة الجائلين بحي بولاق أبو العلا وعدم وجود أماكن ليم.

الثالث بشأن: كوبري بولاق أبو العلا المعدني الذي تم تفكيكه في أواخر التسعينات من القرن الماضي وتم وضعه أسفل كوبري الساحل دون أية حماية أو رؤية لغعادة استخدامه مرة أخرى كمزار سياحي، كما كان معملن من محافظة القاهرة.

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