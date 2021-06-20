عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 1000 عضو

الرفق بالحيوان.. فتاة أسوانية تطلق مبادرة لإطعام الحيوانات البرية

جانب من أعمال مبادرة
جانب من أعمال مبادرة إنقاذ وإطعام حيوان برئ بأسوان

يوماً بعد يوم تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء نماذج مشرفة لأبنائها الذين دائماً يتميزون بأفكار بناءة وإيجابية لخدمة مجتمعهم ومحافظتهم .

 " صدى البلد " يعرض نموذجا جديدا مشرفا للفتاة الأسوانية التي دائماً ما يظهر لديها الحس المرهف والمشاعر الجياشة لتجسد بأفكارها مبادرات إنسانية لا تهدف فقط لخدمة المواطنين ، بل إتجهت للرأفة بالحيوان .

وأقرأ أيضا:

محافظ أسوان يعلن توفير وسائل مواصلات لمراقبي امتحانات الدبلومات

توفير الخدمات الطبية والكشف على 6 ألاف مواطن فى أسوان

مبادرة إنسانية فريدة وجديدة من نوعها وضعت سطرت ملامحها ومحاورها أبنة أسوان دعاء إبراهيم محمود مؤسس مجموعة إنقاذ وإطعام حيوان برىء فى أسوان والذى يتجاوز عددهم الألف عضوًا باختلاف أعمارهم وأجناسهم ووظائفهم، حيث يحاولون بجهود ذاتية مساعدة وإنقاذ من يشعرون ولا ينطقون من خلال حملات لتوفير العلاج أو إنقاذهم تارة وإطعامهم تارة أخرى، يخشون أنين أرواحٍ لا يسمعها إلا الله.

قالت دعاء إبراهيم بأنه أجتمع عدد من محبى الحيوانات بمحافظة أسوان في مجموعة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإسم "إنقاذ وإطعام حيوان بريء في أسوان"، وتهدف إلى الرفق بالحيوانات ومحاربة العنف ضدهم مع نشر الوعى والرحمة والإنسانية بين الناس للتأكيد على أن الحيوانات لها حق الحياة على الأرض مثل الإنسان.

وأضافت دعاء إبراهيم بأنه قد تم تنفيذ مبادرة "رحمة" أولى فعاليات فريق المجموعة الإلكترونية على أرض الواقع حيث أن المبادرة داعية إلى تخصيص يوم كل شهر لإطعام الحيوانات في مناطق مختلفة ،بهدف توفير طعام للحيوان مع نشر الفكرة بين الناس وتعليمهم التعامل معها وخاصة الكلاب التى تسبب رعب لمعظم الناس ، وقد جابت المبادرة مناطق متعددة في مدينة أسوان، ورغم قلة أعداد المشاركين إلا أنهم تمكنوا من توزيع حوالى "85 كيلو طعام ما بين أرجل وهياكل دواجن"، بجانب الاجبان ولحوم البيف ومأكولات صنعت في المنازل، وهو ما لاقى تفاعلا لم يكن متوقع على منشورات اليوم الأول لـ "رحمة"، كم تكرر يوم الإطعام مرة أخرى فى بداية السنة الجديدة حيث قرر أعضاء المجموعة بدأ عامهم بالخير والرحمة وأستهدفوا إطعام الحيوانات فى منطقة جزيرة أسوان .

وأضافت مؤسس مجموعة " إنقاذ وإطعام حيوان بريء في أسوان " بأن فكرة تأسيس مجموعة لضم محبى الحيوانات جاءت بعد التعامل مع القطط والكلاب عن قرب والإدراك بكونهم أرواح بريئة كل متطلباتهم فى الحياة الأكل والشرب والرعاية السليمة ،وهو ما يفتقده الحيوانات فى الشوارع التى تواجه خلال يومها آذى من الإنسان ،موضحة أنها قررت تحمل مسئولية تغيير أفكار المجتمع الأسوانى ونشر فكرة الرفق بالحيوان وإعطائه ولو جزء من حقه فى الحياة .

وتابعت دعاء إبراهيم بأنه فور تأسيس المجموعة أنضم إليها جميع محبى الحيوانات حيث يعتبر عددهم كبير لكن جميعهم لا يعرفون بعض كل منهم يطعم كلاب وقطط الشوارع بمفرده لكن الهدف من تجميعهم فى مجموعة حتى يكون توصيل الرسالة بشكل أفضل وأسرع، مشيرة إلى أن من ضمن مهام فريق إنقاذ الكلاب والقطط من الشوارع على سبيل المثال كلب صدمته سيارة وتسببت له فى كسور وجروح وغيرها يتم علاجه بواسطة الطبيب البيطرى والرعاية به حتى يتماثل الشفاء بواسطة أعضاء فريق الإنقاذ.

وأوضحت دعاء إبراهيم أن كذلك الأمر بالنسبة للقطط ، بالإضافة إلى إنتشال القطط الشيرازى التى تربى فى المنازل وأصحابها يتركونها أو يهملون فيها وتواجه مصيرها بمفردها فى الشارع بعدما كان أعتمادها الكلي على صاحبها المسئول عنها،ولأنها لا تستطيع الاقامة فى الشارع وتوفير طعام أو شرب وتتعرض لحوادث يتم أنقاذها لوضعها فى بيت رحيم يعتنى بها.

وأشارت إلى أنه تم الإتفاق مع مديرية الطب البيطرى فى أسوان لإجراء عمليات لكلاب الشوارع حتى لا يزيد عددها مع تطعيمها ضد السعار طبقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالقضاء على مرض السعار فى مصر ،مع وقف تسميم الكلاب للتخلص منها باستخدام سم الاستركنين المحرم دوليا للتخلص منهم .

وأكملت دعاء إبراهيم أن ذلك يتم ، بجانب أنهم يعملوا على نشر وعى الانقاذ بحيث كل من يرى كلب أو قطة فى حالة صحية سيئة أو تعرض لحادث يتواصل مع أعضاء المجموعة لمعرفة كيفية إنقاذه أو للمساعدة فى إسعافه ، بالإضافة إلي إقناع مربي الحيوانات بتبنى الكلاب والقطط البلدى وتربيتها فى منازلهم لتوفير حياة كريمة لهم أفضل من دفع مبالغ لشراء الأنواع الأخرى الاجنبية ،ويعمل أعضاء المجموعة بالجهود الذاتية و الإمكانيات المتاحة.

25
25
27
27
28
28
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقية القارة السمراء

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يعلن توفير وسائل مواصلات لمراقبي امتحانات الدبلومات

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. الأهلي ينهي أسطورة رادس والجيش الليبي يعلن حدوده مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة

فحيح الأفاعي.. مقطع مرعب لأفعى تصرخ في وجه امرأة

بعد إزالته.. ماهو فلتر السرعة في سناب شات وكيف تسبب في حوادث مميتة؟

لمن وقع في معصية.. أمين الفتوى يوصي بـ 4 أمور

الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ كورونا خلال 3 أشهر

اليوم .. الزمالك يواجه الاتحاد في أول مباريات نهائي دوري السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة ابتلاع الأرض لسيارة واختفائها عن الأنظار.. فيديو

9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ