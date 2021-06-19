النصر للسيارات : مصر بها 3 أنواع من السيارات الكهربائية .. فيديو

يتم شحن 80% خلال 30 دقيقة

قال المهندس هاني الخولى، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، حصلنا علي 13 سيارة كهربائية بغرض الاختبار في السوق المصري ، مؤكدا أن هذه العربيات لا تقاس قدرتها بالسي سي ولكن تقاس قدرتها بناء علي سيرها مدة شحن البطارية .

واضاف هاني الخولي خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناة "الحياة" ، أن السيارة الكهربائية كانت تسير 120 كيلو في الشحنة الواحدة ، مؤكدًا أن السيارة الكهربائية المصرية تسير 400 كيلو في الشحنة الواحدة ولدينا 3 أنواع من السيارات في مصر الأولي تسير في الشحنة الواحدة 250 إلي 270 كيلو متراً وهذه بطارية صغيرة.

وأوضح هاني الخولي ، أن السيارات الكهربائية المتواجدة في مصر تسير 400 كيلو في الشحنة الواحدة مثلها مثل تانك البنزين لافتا هناك سيارات ستحتوي علي بطارية كبيرة وتسير 500 كيلو في الشحنة الواحدة .

وتابع الخولي : شحن السيارات الكهربائية 3 أنواع هو الشاحن البطيء والمتوسط والسريع ، لافتا إلى أن الشاحن السريع يمكنه شحن 80% من البطارية في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة .