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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يتم شحن 80% خلال 30 دقيقة

النصر للسيارات : مصر بها 3 أنواع من السيارات الكهربائية .. فيديو

السيارة الكهربية
السيارة الكهربية

قال المهندس  هاني الخولى، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، حصلنا علي 13 سيارة كهربائية بغرض الاختبار في السوق المصري ، مؤكدا أن هذه العربيات لا تقاس قدرتها بالسي سي ولكن تقاس قدرتها بناء علي سيرها مدة شحن البطارية  .

 

واضاف هاني الخولي  خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناة "الحياة" ، أن السيارة الكهربائية كانت تسير 120 كيلو في الشحنة الواحدة  ، مؤكدًا أن السيارة الكهربائية المصرية تسير 400 كيلو في الشحنة الواحدة ولدينا 3 أنواع من السيارات في مصر الأولي تسير في الشحنة الواحدة 250 إلي 270 كيلو متراً وهذه بطارية صغيرة.

 

وأوضح هاني الخولي ، أن السيارات الكهربائية المتواجدة في مصر تسير 400 كيلو في الشحنة الواحدة مثلها مثل تانك البنزين لافتا هناك سيارات ستحتوي علي بطارية كبيرة وتسير 500 كيلو في الشحنة الواحدة .

 

وتابع الخولي :  شحن السيارات الكهربائية 3 أنواع هو الشاحن البطيء والمتوسط والسريع ، لافتا إلى أن الشاحن السريع يمكنه شحن 80% من البطارية في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة .

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