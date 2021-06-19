وزير الرياضة يحضر مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة بيراميدز والرجاء المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدا الأحد باستاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية في إطار حرص الوزير على مؤازرة الفرق المصرية المشاركة في مختلف البطولات الدولية والإفريقية والعربية،

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته لفريق بيراميدز بالفوز في المباراة بنتيجة إيجابية تمنحه فرصة كبيرة نحو التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية قبل مباراة العودة بالمغرب، والمنافسة على لقب البطولة وإحرازها لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.

وتلقى نادي بيراميدز، موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، على حضور 1000 مشجع لمباراته أمام الرجاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الرجاء ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الذهاب، على أن تجرى مواجهة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على ملعب “مركب محمد الخامس” في كازابلانكا.

وربط "كاف"، موافقته، بشرط؛ حصول بيراميدز على الموافقات الرسمية الحكومية، وموافقة وزارة الشباب والرياضة كممثل للحكومة، على حضور الجماهير للمباراة، في ظل تعهد النادي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بمنتهى الحزم على الجماهير خلال اللقاء.

وخاض الفريق مرانه لمدة ساعة على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي، وشهد العديد من التجهيزات للمواجهة الهامة الصعبة، من خلال تدريبات بدنية وتقسيمة بطول الملعب، وفرض المدرب السرية التامة على اللقاء بعدما سمح بوجود الإعلام لمدة 15 دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي.

وانتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من التجهيزات الخاصة بتشغيل تقنية الفار في ملعب الدفاع الجوي، للعمل بها في مباراة بيراميدز والرجاء المغربي بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

