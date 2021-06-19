مخاوف من تكرار سيناريو الهند .. طبيب يحذر من مخاطر انتشار سلالة دلتا

قال الدكتور أحمد المشتت الطبيب والجراح بالمستشفى الملكي البريطاني، إن السلالة دلتا من فيروس كورونا تعد أكثر خطورة من السلالات الموجودة حاليا من الفيروس.

وتابع المشتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" الحياة في بريطانيا تتجه إلى العودة لطبيعتها مع التوسع في توزيع لقاحات كورونا.

وأوضح:" "لو سمح للسلالة دلتا بالانتشار سوف تتسبب في مشكلات كبيرة أسوة بما حدث في الهند؛ السلالة دلتا سريعة الانتشار وتصيب صغار السن".

أكد الطبيب والجراح أن توزيع اللقاحات هو الحل للسيطرة على الوباء وأعداد الإصابات في الهند بدأت في التراجع بعد التوسع في توزيع اللقاحات".

