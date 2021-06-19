تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعيد تنظيم مركزها الإعلامي وتهنئ المنضمين حديثا

أعادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظيم مركزها الإعلامي وتم فتح باب الانضمام للمركز وتقدم عدد كبير من الزملاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما تم استحداث وحدتين بالمركز الإعلامي الأولى للفعاليات والثانية للمتابعة والتقييم وشمل إعادة التنظيم وضع خطة برامج و فاعليات للتنسيقية.

ويقدم المركز الإعلامي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التهنئة للأعضاء المنضمين حديثا متعهدا بمزيد من التطوير والإبداع من أجل تقديم أفضل صورة وتغطية عن التنسيقية.