نتنياهو يعلن تسليم المقر الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل في هذا الموعد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن الأخير وعائلته سيغادرون المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس يوم 10 يوليو المقبل، أي خلال نحو 3 أسابيع.

وقال بينيت ونتنياهو في بيان مشترك "حتى هذا التاريخ لن تعقد اجتماعات رسمية في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.. في 11 يوليو سينتقل رئيس الوزراء بينيت إلى مقر الإقامة لاستخدامه".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن نتنياهو يرفض إخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، حيث يحتاج لعدة أسابيع أخرى على الأقل، لتسليمه إلى رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينيت.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" أن نتنياهو وأسرته يجهزون أمتعتهم للانتقال إلى منزله في "قيسارية"، لكن الأمر سيستغرق عدة أسابيع.

وقالت مصادر إن نتنياهو سيقضي بضعة أشهر في قيسارية، إلى حين الانتهاء من الترتيبات الأمنية في منزله الجديد بالقدس المحتلة.

وبحسب التقارير، لا يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت للانتقال إلى المقر الرسمي لرئاسة الوزراء حاليا، حيث سيظل مقيما في منزله الفاخر بمنطقة رعنانا.