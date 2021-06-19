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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

أهله ساوموني للتنازل.. زينب غريب تروي تفاصيل التحرش بها من طبيب بيطري

زينب غريب
زينب غريب

أعربت الفنانة زينب غريب، عن استيائها الشديد بسبب عدم دعمها بعد تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري خلال الفترة الماضية.

 

وحرصت "زينب" على إيضاح تفاصيل حادث التحرش الذي تعرضت له منذ فترة، فشاركت مقطع فيديو لها عبر إنستجرام وعلقت عليه: "حادثة الدكتور البيطري.. إيه اللي حصل؟، ليه إتكلمت دلوقتي؟ وإزاي صيغة نقل الخبر والبحث عن الترافيك كان في نفس الوقت دعم للتحرش؟".

 

 

وأضافت: "طبعًا انفعلت وروحت قولتله انت بتعمل ايه ومسكته من التيشيرت بتاعه ولكنه رفض يوريني فانفعلت اكتر ومسكته تاني من التيشيرت والناس اتلمت وأفرد الأمن جم وروحنا على القسم وطبعًا هو مسح حاجات واحنا في الطريق بس لما فتح الموبايل هناك وبنفسه لقيناه مصورني 3 صور غير لائقين".

 

 

وتابعت: "طبعًا وانا واقفة وبعمل المحضر فوجئت بمعلومات عنه انه دكتور بيطري ومتجوز، وأهله لما جم ساوموني وعرضوا عليا فلوس عشان أتنازل، عاوزين اتنازل عن حقي عشان ابنهم".

 

 

وانفعلت زينب غريب خلال مقطع الفيديو، مطالبة كل فتاة بألا تتنازل عن حقها إذا تعرضت لمثل هذا الموقف ووصفت التحرش بـ"الجريمة" التي لا يمكن السكوت عنه مهما كانت الأسباب.

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افتكرنى جاموسة.. زينب غريب تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش على يد طبيب بيطري

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بعد زيارته في المستشفى.. زينب غريب عن شريف دسوقي: روحه مبهرة تشرح القلب

زيارة الفنان شريف دسوقي: 

حرصت الفنانة زينب غريب، على زيارة الفنان شريف دسوقي في المستشفى  بعد خضوعه لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

 

ونشرت، صورة لها بصحبة شريف وكتبت: "كنت رايحة له وقبل ما ادخل كنت متوترة شوية ، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، انا ممتنة ليك يا استاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك، اشتغلت معاك عمل "بميت وش " وكل أملي اني اشتغل معاك تاني وتالت وعاشر.. تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش ".

 

يذكر أن آخر ظهور لزينب غريب كان في مسلسل "إلا انا" الذي تم تقديم منه عدة قصص كل منهم 10 حلقات وفي كل قصة نجوم مختلفين، كما أن زينب غريب ذاع صيتها واشتهرت بعدما شاركت في مسلسل "بـ100 وش" والذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الأخير بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة نيللي كريم وعدد من الفنانين بينهم مصطفى درويش إسلام إبراهيم وعلا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.

https://www.instagram.com/tv/CQT-ykcp5E5/?utm_medium=copy_link

الفنانة نيللي كريم نيللي كريم مصطفى درويش زينب غريب طبيب بيطري الفنانة زينب غريب مقطع الفيديو

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