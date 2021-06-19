سيارتا شرطة إسرائيلية تقتحمان حفل زفاف مع اشتعالهما وسقوط 4 أفراد|شاهد

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية حفل زفاف في قرية دير الأسد العربية بمنطقة الجليل شمالي إسرائيل، وأطلقت النار باتجاه الحضور، ما أسفر عن إصابة شخص من فلسطينيي الداخل الإسرائيلي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة إثر مواجهات اندلعت بين أفراد الشرطة وحضور الزفاف، وأضرمت النار في سيارتين للشرطة.

وقال شهود عيان إن عناصر شرطة حرس الحدود الإسرائيلية وصلوا إلى المكان بعد أنباء عن إطلاق النار بشكل احتفالي خلال عرس عربي، وطلبت العائلة منهم عدم اقتحام العرس لكنهم أصروا على الدخول، لتندلع مواجهة مسلحة بين الجانبين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين مساء اليوم السبت كما أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر اعتداء الاحتلال على مشاركين بوقفة منددة باساءة مستوطنين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم قرب باب العامود في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بشكل وحشي على المشاركين في الوقفة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأطلقت قوات الاحتلال، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، كما هاجموا عددا من المشاركين برش غاز الفلفل في وجوههم.

وبحسب الوكالة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا وفتاتين لم تعرف هويتهم بعد، واقتادتهم إلى مركز تحقيق المسكوبية.

في سياق آخر، اعتدى مستوطنون على أهالي حي الشيخ جراح، وهاجموا منازل المواطنين القريبين من البيوت التي استولوا عليها عنوة في الحي الواقع شمال القدس المحتلة.

وأكد شهود عيان أن الفلسطينيين تصدوا للمستوطنين إلا أن جيش وشرطة الاحتلال اعتدوا على الأهالي بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وناشد أهالي حي الشيخ جراح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين المقدسيين بالتوجه للحي من أجل الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم أمام هجوم المستوطنين.