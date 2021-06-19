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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

جماعة إرهابية

أقول بارتياح شديد .. مفتي الجمهورية: "الانضمام للإخوان حرام شرعا"

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعا، مؤكدا أن الإخوان ليست جماعة علمية أو دعوية ولكنها إرهابية.


وأضاف «علام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» والقرآن الكريم دعانا الي الوحدة وعدم الفرقة والتعاون والتشارك  لتحقيق عمران الأرض، موضحا أن هناك الكثير من الأسانيد الشرعية التي تؤكد حرمة الانضمام للإخوان.

وأوضح أن دار الإفتاء المصرية درست وضع الإخوان من تأسيسها عام 1928، من واقع ما كتبه أتباعها، مضيفا أن عشماوي قائد التنظيم الخاص كتب في مذكراته إن كل الجماعات الإرهابية ولدت من رحم جماعة الإخوان.

وتابع أن علي عشماوي كتب أن الإخوان وضعوا في كل مكان مستودع من الأسلحة، متسائلا: "لماذا يحتاج الإخوان لكل هذا السلاح الذي كاد ان يملأ بيوتهم؟، فلو كانوا جماعة دعوة، فالعلم الشرعي لا يحتاج إلى سلاح لنشره".

وتابع: "أقول بارتياح شديد أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، فلماذا يحاول الإخوان تفكيك البنية التحتية التي أنشأها المجتمع؟، والهجوم على الجيش وقتل أبنائه؟"، مؤكدا أن جماعة الاخوان هي الأم للتنظيمات الإرهابية في كافة الدول.

شوقي علام مفتى الجمهورية جماعة الإخوان دار الإفتاء المصرية

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