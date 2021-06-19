أقول بارتياح شديد .. مفتي الجمهورية: "الانضمام للإخوان حرام شرعا"

جماعة إرهابية
أقول بارتياح شديد .. مفتي الجمهورية: "الانضمام للإخوان حرام شرعا"
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعا، مؤكدا أن الإخوان ليست جماعة علمية أو دعوية ولكنها إرهابية.
وأضاف «علام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» والقرآن الكريم دعانا الي الوحدة وعدم الفرقة والتعاون والتشارك لتحقيق عمران الأرض، موضحا أن هناك الكثير من الأسانيد الشرعية التي تؤكد حرمة الانضمام للإخوان.
وأوضح أن دار الإفتاء المصرية درست وضع الإخوان من تأسيسها عام 1928، من واقع ما كتبه أتباعها، مضيفا أن عشماوي قائد التنظيم الخاص كتب في مذكراته إن كل الجماعات الإرهابية ولدت من رحم جماعة الإخوان.
وتابع أن علي عشماوي كتب أن الإخوان وضعوا في كل مكان مستودع من الأسلحة، متسائلا: "لماذا يحتاج الإخوان لكل هذا السلاح الذي كاد ان يملأ بيوتهم؟، فلو كانوا جماعة دعوة، فالعلم الشرعي لا يحتاج إلى سلاح لنشره".
وتابع: "أقول بارتياح شديد أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، فلماذا يحاول الإخوان تفكيك البنية التحتية التي أنشأها المجتمع؟، والهجوم على الجيش وقتل أبنائه؟"، مؤكدا أن جماعة الاخوان هي الأم للتنظيمات الإرهابية في كافة الدول.