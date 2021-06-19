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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

7 خطوات مهمة لتأمين حسابك على فيسبوك من الاختراق

7 خطوات مهمة لتأمين
7 خطوات مهمة لتأمين حسابك في فيسبوك من الاختراق

يعتبر موقع فيسبوك من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في العالم خاصة في الوطن العربي ويقضي معظم فئة الشباب والمراهقين أوقاتا كثيرة علي الموقع، ما يجعل تعرضهم للهجمات الإلكترونية والاختراقات المتعددة هدفا سهلا.

وبحسب موقع Livemint التقني فإن هناك العديد من مستخدمي فيسبوك لا يقومون بتأمين حساباتهم على تطبيقات مواقع فيسبوك، ما يجعلهم عرضة للاختراقات وسرقة البيانات الشخصية، ويجب تفعيل عدد من الإجراءات المهمة لتأمين حسابات فيسبوك، من خلال الخطوات الآتية :

 

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الخطوة الأولى: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك وانتقل إلى صفحة "الإعدادات والخصوصية".

 

الخطوة الثانية: انتقل إلى إعدادات "الأمان وتسجيل الدخول" من القائمة.

الخطوة الثالثة : حدد خيار "مكان تسجيل الدخول" لرؤية جميع الحسابات المفتوحة ، حيث إذا كانت هناك أي حسابات لا تعرفها، قم بتسجيل الخروج فورًا من الحسابات الأخري  بالنقر فوق القائمة ذات النقاط الثلاثية واختيار "تسجيل الخروج"، وسيكون لديك أيضًا خيار تسجيل الخروج من جميع الحسابات  مرة واحدة.  

الخطوة الرابعة: ضمن خيارات "تسجيل الدخول"، حدد تعديل بجوار "حفظ معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك"، وسيُظهر هذا الإعداد ما إذا كانت معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك محفوظة على الكمبيوتر لتسجيل الدخول بشكل أسرع، وانقر فوق "إزالة الحساب" لإزالة معلومات تسجيل الدخول المحفوظة.

الخطوة الخامسة: في إعداد "المصادقة الثنائية" 2FA ، قم بتشغيله عن طريق تحديد تعديل بجوار خيار "استخدام المصادقة الثنائية" حيث يمكنك إما استخدام تطبيق المصادقة لإنشاء رمز تسجيل الدخول الخاص بك أو استلامه عبر الرسائل القصيرة، وفي كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابك ، سيُطلب منك إدخال رمز 2FA بعد إدخال كلمة مرور تسجيل الدخول الخاصة بك.

الخطوة السادسة: وضمن خيار "إعداد أمان إضافي" ، تأكد من تشغيل إعداد تنبيهات تسجيل الدخول غير المعروفة، بهذه الطريقة ، ستتلقى تنبيهًا عبر البريد الإلكتروني أو Facebook messenger عندما يكتشف فيسبوك تسجيل دخول إلى حسابك من حساب غير معروف.

الخطوة السابعة: ضمن خيار "إعداد أمان إضافي" ، حدد ثلاثة إلى خمسة من أصدقائك على فيسبوك، حيث  يمكن أن يساعدك هؤلاء الأصدقاء المختارون في الوصول إلى حسابك إذا لم تتمكن من الوصول إلى حسابك أو قفله.

فيسبوك التواصل الاجتماعي الإختراق تأمين هاتف آيفون

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