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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جولة الإياب تحسم التأهل ..‏أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي علي الترجي

صدى البلد

اكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على ‏الترجي بهدف دون رد في جولة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لا يعني شيئًا، ‏وأن حسم التأهل إلى نهائي البطولة سيكون في جولة الإياب بالقاهرة وتاريخ الفريقين يؤكد ذلك.‏

احترمنا الترجي
وقال موسيماني عقب المباراة: "احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، و‏نتيجة المباراة تعكس هذا الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد أنها صعبة دائما".

وأوضح المدير الفني للأهلي أن هجمات الترجي أمر طبيعي، خاصة أن الفريق يلعب على ملعبه وبين جماهيره، وكان يرغب في ‏تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن في المقابل كان الأهلي منظمًا، خاصة في خط الدفاع، واستطاع أن ‏يخرج بالنتيجة التي حققها وأن يحسم جولة الذهاب بالفوز بهدف، فيما تتبقى جولة الحسم في ‏القاهرة يوم 26 يونيو الجاري.‏

وأشار موسيماني إلى أن محمد مجدي أفشة لاعب كبير ومهم ولم يدفع به من بداية المباراة ‏بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان، لكنه دفع ‏باللاعب في الوقت المناسب عندما ضغط الترجي هجوميا، وقابل الجهاز الفني للأهلي هذا ‏الضغط بتغيير طريقة اللعب.‏

وتطرق موسيماني إلى الحديث عن الأحداث التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل مع ‏مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن الفريق محمد الشناوي وسعد سمير. ‏

وواصل المدير الفني حديثه بالتأكيد أن التحدي الذي واجه الأهلي بسبب الأحداث التي ‏سبقت المباراة هو أن اللاعبين تناولوا وجبة الغداء قبل المباراة بثلاث ساعات، وهذا أثر على ‏مجهودهم في نهاية المباراة.‏

شخصية اللاعبين
وقال موسيماني إنه لم يحقق بعد إنجازات كبيرة مع الأهلي كما حدث مع مدربين أجانب كبار تولوا تدريب الفريق، أبرزهم مانويل جوزيه، مشددًا على أن تركيزه ينصب على تسطير مجد مع الأهلي وحصد مزيد من البطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن ‏شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم.

 

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