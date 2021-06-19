صورة.. الراحل عمرو فهمي يزين مدرجات ملعب رادس

حرص الفنان احمد فهمى على نعى الراحل عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق ، داخل مدرجات ملعب رادس بتونس بعد فوز الاهلي على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.



ورفع أحمد فهمي، لافته بصحبة محمد الجارحي تحمل صورة الراحل داخل المدرجات، ليذكروا أسمه وعلق: "عمرنا ما ننساك يا صاحبي.. دايماً في قلوبنا يا كابو التالتة الشمال ❤️❤️#عمرو_فهمي في الجنة بإذن الله ❤️".



أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67.



ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى، وهو بناء على طلب الأهلى والذى فضل نقل المباراة من استاد القاهرة على ملعب استاد السلام .